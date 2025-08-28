Интересно, что со временем землетрясения и повышение уровня моря затопили город, а также близлежащий порт Гераклеон.

Недавние открытия, сделанные у берегов Александрии, проливают свет на историю Древнего Египта. Древний город Канопус, возраст которого насчитывает более 2000 лет, находится под водой в заливе Абу-Кир. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что обнаружены части затонувшего города, включая здания, артефакты и древний док. Власти заявили, что это место, возможно, было важным центром во времена династии Птолемеев, правившей Египтом почти 300 лет.

Интересно, что со временем землетрясения и повышение уровня моря затопили город, а также близлежащий порт Гераклеон.

Краны подняли статуи из глубин затонувших руин, в этом им помогали водолазы. Власти отметили, что в соответствии со строгими правилами охраны культурного наследия можно поднимать только отдельные артефакты. Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи заявил:

"Под водой много всего, но то, что мы можем поднять, ограничено, это только определённые материалы, соответствующие строгим критериям. Остальное останется частью нашего затонувшего наследия".

Важно, что поднятые предметы пройдут реставрацию, прежде чем будут представлены в рамках новой выставки в Национальном музее Александрии. Подводный город включает в себя известняковые здания, которые, возможно, служили местами поклонения, а также жилые помещения, коммерческие и промышленные сооружения.

Кроме того, были обнаружены высеченные в скалах пруды и резервуары для хранения воды и разведения рыбы. Также были найдены статуи царских особ и сфинксов доримской эпохи.

Частично сохранившийся сфинкс с картушем Рамзеса II, одного из самых известных и долго правивших фараонов Древнего Рима, остаётся важной находкой.

Интересно, что у многих статуй отсутствуют части тела, например, у обезглавленной гранитной фигуры Птолемея и мраморного бюста римского вельможи отсутствует нижняя половина. В 125-метровом доке также находились торговое судно, каменные якоря и портовый кран, относящиеся к эпохам Птолемеев и Рима.

Министерство заявило, что эта территория использовалась в качестве гавани для небольших судов вплоть до византийского периода.

Отмечается, что Александрия славится бесчисленными древними руинами и историческими сокровищами, но теперь ей грозит затопление теми же водами, что уничтожили Канопус и Гераклион.

