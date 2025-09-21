Из музея в центре египетского Каира исчез тысячелетний золотой браслет фараона

В Египте исчез бесценный браслет, который хотели показать на выставке в Италии.

Из реставрационной лаборатории Египетского музея на площади Тахрир исчез золотой старинный браслет. Возможно его похитили или просто потеряли сотрудники. По свидетельству археологов браслет принадлежал древнему фараону Аменемопу, который правил Египтом в третьем переходном периоде, около 1000 года до нашей эры. Он выполнен из золота и украшен сферической бусиной из лазурита, пишет Вloomberg.

Археолог Ахмед Амер сказал, что браслет весом около 600 граммов чистого золота в последний раз видели во время упаковочных операций в специализированных реставрационных лабораториях, где готовили предметы к отправке в Италию.

Как заявили в Министерстве туризма и древностей, фотография браслета была отправлена в египетские аэропорты, морские порты и пограничные пункты, чтобы предотвратить любые попытки контрабандой вывезти его из страны.

Местные СМИ ранее сообщали, что исчезновение произошло во время подготовки к выставке "Сокровища фараонов", которая пройдет в Риме. Источники издания Gulfnews сообщили, что лица, имевшие доступ к артефакту, были допрошены, а их телефоны конфискованы в рамках расследования. Однако остается неясным, является ли потеря результатом организованной кражи или же грубой халатности. Как писали местные СМИ, следователи просматривают записи с камер наблюдения в музее, однако внутри реставрационных лабораторий камеры наблюдения отсутствуют.

В министерстве не уточнили, когда обнаружили кражу. Однако подтвердили, что отложили объявление об инциденте, чтобы "обеспечить соответствующие условия для обеспечения хода расследования".

Министерство заявило, что сразу после того, как стало известно об инциденте, были приняты все необходимые правовые меры. Также был создан специализированный комитет для осмотра и инвентаризации всех предметов в реставрационной лаборатории. Дело передано в полицию и прокуратуру.

Напомним, что во Франции расследуют похищение золотых самородков из Парижского музея естественной истории. Стоимость сырого золота в них оценивается в 600 тысяч евро, однако значение самородков для национального наследия невозможно измерить.

