Американка купила Apple-технику на Temu – и была удивлена качеством полученного

Тем, кто любит риск, такие покупки могут подойти, но к ним стоит относиться как к настоящей лотерее, рассказала блогерша.

В сети набирают популярность истории о покупке техники Apple на Temu, которая наглядно показывает, чем может закончиться погоня за слишком низкими ценами. Американская блогерша решила проверить, можно ли действительно выгодно приобрести "яблочные" устройства на китайском маркетплейсе, пишет SuperCarBlondie.

Поводом для эксперимента стали подозрительно дешевые предложения. На Temu можно было найти MacBook Air примерно за 137 долларов, а iPhone и AirPods – по ценам, в разы ниже рыночных. В описаниях товары выглядели как оригинальная продукция Apple, что и подтолкнуло блогершу к покупке. Однако реальность оказалась куда менее радужной.

Первый MacBook Air пришел в крайне плохом состоянии: ноутбук выглядел изношенным, напоминал старое учебное устройство и порой отказывался запускаться.

Видео дня

С iPhone ситуация оказалась не лучше – вместо одного заказанного iPhone 14 ей отправили две старые модели iPhone 11, Позже все же пришел iPhone 14, но не в том цвете, который был в заказе, и с дисплеем, который, был заменен на дешевый, неоригинальный. Этот iPhone странно себя вел: садился даже при подключении к зарядке и плохо держал батарею.

И все же неожиданно нашелся настоящий сюрприз – iPhone 15 Pro по очень низкой цене, без блокировки iCloud и в полностью рабочем состоянии. Также удачной покупкой оказался MacBook Pro с Touch Bar и восстановленные AirPods, которые соответствовали заявленному состоянию.

В итоге эксперимент показал, что покупка техники Apple на Temu – это настоящая лотерея. Иногда маркетплейс действительно отправляет оригинальные девайсы, но риск получить не тот товар, сильно изношенный гаджет или технику с неоригинальными комплектующими остается очень высоким.

Другой блогер проверил сомнительные гаджеты с AliExpress на практике. Среди покупок оказались самые разные устройства, включая невидимые наушники и модифицированные консоли.

УНИАН рассказывал о мужчине, которому удалось протестировать два телефона из Северной Кореи. Устройства, внешне напоминающие обычные Android-фоны, служат для контроля и поддержке официальной пропаганды.

Вас также могут заинтересовать новости: