Deep Purple споет для Медведева и Путина

Соул-звезда Тина Тернер и знаменитая английская группа Deep Purple 11 февраля выступят на мероприятии, посвященном 15-летию "Газпрома". На вечере в Государственном Кремлевском дворце ожидаются Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Первый вице-премьер РФ сам признался журналистам, что это его любимая группа. В прошлом году он не пропустил закрытый концерт Deep Purple в Москве. Представители группы, однако, отказались комментировать известие о новом визите музыкантов в Москву.

Коммерсантъ