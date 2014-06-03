Посол США присягнула на электронной книге
03:09, 03 июня 2014Курьёзы
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Сюзан Левайн (Suzi LeVine) стала в понедельник, 2 июня, первым послом США, который принес присягу на ридере Kindle, в который была закачена копия конституции США.
Посол присягнула на ридере / blog.chron.com
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Washington Post.
Издание отмечает, что это не первый случай, когда официальные лица присягают, используя электронные устройства. В феврале в Нью-Джерси пожарные сделали это на библии в iPad.
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Ранее Swissinfo.ch сообщал, что сенат США утвердил Левайн в должности посла в Швейцарии и Лихтенштейне. Отмечалось, что в 2009—2012 годах она работала в Microsoft.
Левайн также была одним из сооснователей Institute for Learning and Brain Sciences в Вашингтонском университете. Она активно поддерживала президента США Барака Обаму, когда тот шел на второй срок.
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