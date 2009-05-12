Немцы «сетуют»: смачное ругательство в Бундестаге услышишь редко

В 60-летней истории немецкого Бундестага политики не всегда были дипломатами. Бывало, что и в стенах почтенной властной институции ФРГ доходило до ругательных выражений как то "заткнись" или "болван", анализирует Немецкая волна.

Сегодня депутаты обращаются друг с другом слишком благовоспитанно, не то что раньше, рассуждает Гюнтер Пурш, пересматривая видеозапись старых парламентских дебатов. Пурш собрал коллекцию самых злых и самых ярких "перлов" за 60 лет Бундестага. Здесь есть ораторы из всех без исключения фракций: внепартийная Труде Унру ( "Заткни глотку, я буду делать, что захочу" ), Отмар Шрайнер из СДПН, Оскар Лафонтен от Левых, "зеленый" Томас Вюпезаль ( "Сделайте паузу и сходите в душ помойтесь!") или Вольфганг Шойбле из ХДС.

"В парламенте первого созыва было зарегистрировано 159 нарушений порядка, а в настоящее время, за этот завершающийся созыв, лишь три. То есть, очевидно: ругательный потенциал довольно-таки снизился", - рассказывает коллекционер парламентских ругательств Пурш.

Тернистым и задиристым было время 50-60-х годов в Бундестаге. Весомую лепту внес председатель фракции социал-демократов Германии Герберт Венер. Еще одним задирой был министр труда Норберт Блюм, который в 70-ые годы своими маленькими «шпильками» мог вывести оппонента из себя, даже если это был канцлер.

"Как-то Гельмут Шмидт произносил одну из своих незапамятных речей и, уткунувшись взглядом в небо, ждал, что Бог прошепчет ему следующее слово просто в ухо. Ну, это немного преувеличено. В любом случае, он посмотрел в потолок, сделал риторическую паузу, а я крикнул: "Смотри в бумажку!" Весь зал захохотал, и речь пошла прахом", - вспоминает Блюм.

В Бундестаге иногда и слов не нужно, достаточно прийти бесцеремонно одетым. В 80-х в немецкий парламент впервые попали Зеленые. Это на их счету - знаменитое выдворение из пленарного зала. Депутат Йошка Фишер, позже министр иностранных дел и вице-канцлер, назвал председателя бундестага "недоумком".

Но времена грубых споров минули, и уже несколько лет в Бундестаге смачного ругательства приходится подолгу ждать. В лучшем случае, кого-то назовут "верблюдом" или прозвучит другая лексика из животного мира наподобие "коровьего дерьма". С некоторой грустью экс-министр Норберт Блюм признает: "Мне кажется, язык стал очень будничным, отчасти даже кичливым. Вся эта терминология: имплементировать, генерировать, в разумных временных рамках. Ну, скажите на милость, что такое "в разумных временных рамках"? Можно же сказать проще."