Боевики-хуситы, базирующиеся в Йемене, нападают на корабли, которые, по их утверждениям, имеют связи с Израилем.

По официальным данным, грузопоток через жизненно важную артерию Суэцкого канала в Египте упал на 66%, поскольку грузы были вынуждены отклониться из-за нападений на суда.

Данные Управления национальной статистики Великобритании (ONS) охватывают период с середины декабря до начала апреля, пишет Sky News.

Это важно, поскольку отражает масштаб перебоев в поставках через искусственный канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, с тех пор, как поддерживаемые Ираном боевики-хуситы начали обстреливать корабли в преддверии Рождества в прошлом году.

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Есть опасения, что растущие расходы на страхование, топливо и заработную плату рискуют спровоцировать новую волну инфляции, поскольку перенаправление грузов в Европу из таких пунктов назначения, как производственный центр Китая, расположенный вокруг южной оконечности Африки, увеличивает время транзита до 14 дней.

Отдельные данные ONS, отражающие темпы роста цен, еще не показали какого-либо реального влияния на экономику Великобритании, но Банк Англии входит в число учреждений, следящих за ситуацией, поскольку ряд компаний сообщают об ударе из-за более высоких затрат.

Цены на контейнеры, например, выросли более чем на 300%, поскольку в начале этого года сбой нарастал.

Боевики-хуситы, базирующиеся в Йемене, нападают на корабли, которые, по их утверждениям, имеют связи с Израилем.

Они утверждают, что действуют из сочувствия палестинцам, и ряд атак достигли своих целей, несмотря на проводимую под руководством США военно-морскую операцию по защите судов в Красном море.

Подавляющее большинство крупных судоходных компаний уже несколько месяцев используют объезд через мыс Доброй Надежды.

Еженедельные переходы через Ормузский пролив у побережья Ирана в период с февраля по апрель показали "значительное сокращение" по сравнению с предыдущими годами.

Количество морских перевозок было особенно низким между пятой и десятой неделями, при этом объемы пересечений сократились в среднем на 23% по сравнению с теми же неделями в предыдущем году.

Рост цен на нефть - детали

Перспектива более опасных рейсов для танкеров стала фактором роста цен на нефть.

Нефть марки Brent, которая в начале года торговалась около отметки в 80 долларов за баррель, в начале этого месяца поднялась до 91 доллара на фоне нестабильной напряженности вокруг конфликта на Ближнем Востоке.

Кульминацией этого события стали нападения между Израилем и Ираном.

В настоящее время он торгуется на уровне $88, что отражает отсутствие роста с прошлой недели.

Эксперты предупреждают, что им, вероятно, придется двигаться дальше, поскольку более слабый фунт по отношению к доллару в этом месяце приведет к росту цен на нефть, поскольку цены на сырье выражены в валюте США.

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