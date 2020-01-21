Украинская ню-модель отсудила у полиции 270 тысяч гривень

Суд признал, что демонстрация женщиной в режиме онлайн сексуальных сцен не была изготовлением порнографии.

В Чернигове суд обязал выплатить 270 тыс. грн компенсации морального ущерба женщине, которую ранее суд оправдал после обвинений в распространении порнографии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение одобрил Новозаводской районный суд Чернигова в январе этого года.

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Жительница Чернигова обратилась в суд о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов, и просила взыскать с Государственного бюджета Украины в ее пользу 500 тыс. грн в качестве компенсации морального вреда.

Требования истица обосновала тем, что «вследствие незаконного привлечения ее к уголовной ответственности, незаконного применения мер пресечения, проведение обыска в доме и незаконного пребывания под следствием и судом в течение 52-х месяцев ей причинен моральный вред, который заключается в нарушении нормальных жизненных связей, ухудшении отношений с окружающими людьми».

Среди прочего указывалось, что у женщины ухудшились семейные отношения и испортились родственные связи. Сейчас она воспитывает трех детей.

Согласно материалам дела, в 2014 году жительницу Чернигова обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов – такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет).

Отмечается, что будучи зарегистрированной «моделью» на одном из порносайтов, с помощью компьютерной техники женщина принимала заказы на видеопродукцию порнографического характера со своим участием от клиентов, которые пользовались услугами этого сайта в режиме реального времени, создавала и распространяла видеопродукцию порнографического характера со своим участием, получая за это денежное вознаграждение в виде безналичных переводов.

В 2015 году женщину приговорили к 3 годам заключения с испытательным сроком 1 год, но позже дело направили на новое рассмотрение и местную жительницу было оправдано.

Новозаводской районный суд признал, что демонстрацию в режиме реального времени сцен сексуального характера с применением телекоммуникационных средств нельзя считать изготовлением порнографической видеопродукции, а ее передачу через каналы связи ( в т. ч. через Интернет) «нельзя считать распространением порнографии».

Прямых и достаточных доказательств вины женщины не было предоставлено. В апелляционном суде коллегия судей оставила оправдательный приговор без изменений. Поэтому женщина решила получить компенсацию морального вреда через суд.

Суд удовлетворил ее иск частично и решил взыскать с Государственной казначейской службы Украины (средства Государственного бюджета) в пользу женщины 270 тыс. грн на возмещение морального вреда, а также 3,75 тыс. грн на возмещение материального ущерба.