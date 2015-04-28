В Балтиморе недовольная мать прямо на улице избила сына за участие в беспорядках (видео)

Жительница Балтимора (штат Мэриленд) избила сына, наказав его таким образом за участие в беспорядках. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ABC News.

Женщина увидела по телевизору, как подросток кидал камни в полицейских. После этого она нашла сына на улице и начала бить его по голове. Юноша пытался убежать от матери, но безуспешно.

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Опубликованная в сети запись происшествия вызвала вирусную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи отметили, что американка заслуживает звания «мамы года». Репортер телеканала Fox News Чарльз Пейн заявил, что его мать сделала бы то же самое.

CBS Baltimore отмечает, что на прошедшей 27 апреля пресс-конференции комиссар городской полиции Энтони Баттс (Anthony Batts) также прокомментировал появившееся в сети видео. «Я бы хотел, чтобы было побольше таких родителей, которые бы взяли под контроль своих детей», — заявил Баттс.

Ранее стало известно, что на улицы Балтимора введены первые расчеты Нацгвардии США. Бойцы спецподразделения прибыли в охваченный беспорядками город 28 апреля.

Акции протеста начались в Балтиморе, крупнейшем городе штата Мэриленд, 23 апреля. Через четыре дня митинги перешли в беспорядки.

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Массовые волнения были вызваны гибелью 25-летнего жителя Балтимора, афроамериканца Фреди Грея. Он скончался 19 апреля в больнице в результате травм, полученных во время задержания полицией. В частности, у Грея были диагностированы переломы позвонков. Участники митингов требовали наказать виновных в смерти темнокожего мужчины.