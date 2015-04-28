В США вспыхнули массовые беспорядки, протестующие громят полицию Балтимора

Протестующие забрасывали полицейских камнями и бутылками и поджигали их машины. В ходе столкновений семеро полицейских получили ранения, сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

Житель Балтимора Фредди Грей получил перелом шейного позвонка во время задержания полицией.

Позже он скончался в больнице, а его смерть вызвала протесты в городе.

Адвокат семьи Грей заявил, что позвоночник умершего афроамериканца был практически разорван.

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Власти города пообещали провести расследование произошедшего. Из-за непрекращающихся беспорядков губернатор штата Мэриленд объявил в городе чрезвычайное положение и поднял по тревоге Национальную гвардию.

Напомним, это не первые подобные беспорядки в США. В ноябре прошлого года прошла волна протестов из-за убийства афроамериканца в Фергюсоне, прокатившаяся от Нью-Йорка до Чикаго.