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"Голая" женщина в супермаркете стала звездой сети (фото)

12:34, 30 октября 2018
Курьёзы
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Снимок женщины "подорвал" интернет / фото facebook.com/reannon.allison

Риннон Эллисон разместила на своей странице в Facebook фотографию, на которой женщина в обтягивающих лосинах телесного цвета выбирает продукты. 

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"Нас так взволновали ее штаны, что мы не обратили внимание на 175-месячного ребенка в тележке!" - подписала Риннон Эллисон пост.

Фотография собрала более 50 тысяч репостов и быстро разошлась в интернете, передает The Sun.

Пользователи соцсети тоже отметили, что вначале им показалось, что женщина пришла за покупками голая.

"Я и не заметила, что на ней были лосины, пока не посмотрела вниз", — написали в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, в доме престарелых в британском городе Колчестер устроили вечеринку с голыми официантами.

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Теги: #курьезы