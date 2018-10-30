"Голая" женщина в супермаркете стала звездой сети (фото)

Публикация с "голой" женщиной собрала 50 тысяч репостов.

Женщина в "голых" лосинах не только смутила покупателей в супермаркете, но и стала звездой интернета.

Риннон Эллисон разместила на своей странице в Facebook фотографию, на которой женщина в обтягивающих лосинах телесного цвета выбирает продукты.

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"Нас так взволновали ее штаны, что мы не обратили внимание на 175-месячного ребенка в тележке!" - подписала Риннон Эллисон пост.

Фотография собрала более 50 тысяч репостов и быстро разошлась в интернете, передает The Sun.

Пользователи соцсети тоже отметили, что вначале им показалось, что женщина пришла за покупками голая.

"Я и не заметила, что на ней были лосины, пока не посмотрела вниз", — написали в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, в доме престарелых в британском городе Колчестер устроили вечеринку с голыми официантами.