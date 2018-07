После скандала с Холодницким их с Луценко изобразили в Facebook в образах Иисуса и Иосифа

Лица героев так естественно вписываются в композицию, что кажется, будто они и были на картине Гвидо Рени.

После скандального решения КДКП в деле главы САП Назара Холодницкого в Facebook опубликовали изображение, на котором он предстает в образе младенца Иисуса. На руках его держит святой Иосиф с лицом генпрокурора Юрия Луценко.

Изображение опубликовал на своей странице Центр противодействия коррупции. За основу была взята картина итальянского художника Гвидо Рени.

Как сообщал УНИАН, 30 марта генеральный прокурор Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник обратились к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об освобождении Холодницького с должности руководителя САП.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницьким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным во время уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сам Холодницкий заявлял, что дело против него зарегистрировано по статье Уголовного кодекса о разглашении данных досудебного расследования и принуждения свидетелей к даче показаний.

Сегодня, 26 июля, КДКП решила не увольнять Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП, а ограничиться выговором. Решение может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия. После заседания КДКП Холодницкий покинул помещение комиссии под возгласы активистов антикоррупционных организаций, которые кричали «Позор!».

Посольство Соединенных Штатов Америки заявило: "В современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права"

