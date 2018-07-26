Коррупцию сегодня простили. Холодницкий must go on

Генеральный прокурор Юрий Луценко и директор Национального Антикоррупционного Бюро Артем Сытник обратились в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого с должности руководителя САП 30 марта текущего года. Тогда в Генпрокуратуре объяснили, что жалобы составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Когда же в КДКП заговорили о возможности объявить руководителю САП выговора, его закадычный «друг» в борьбе с коррупцией в Украине, глава НАБУ Артем Сытник направил по этому поводу возражения.

Параллельно, в самой Специализированной антикоррупционной прокуратуре, разбирательство со своим руководителем назвали давлением. Более трех десятков прокуроров САП подписались под открытым письмом к главе квалифкомиссии Виталию Грушковскому: «Коллектив прокуроров САП не может воспринять этого иначе, как давление — не столько на руководителя САП, сколько на каждого из нас». И, судя по сегодняшнему решению КДКП, Грушковский к этому мнению прислушался.

Решение о выговоре Холодницкому тут же раскритиковали в США. «В современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права», - говорится в сообщении посольства США в Twitter.

В то же время, в Центре противодействия коррупции выговор главе САП назвали ожидаемым – «система своих не сдает…».

Теперь НАБУ хочет обжаловать скандальное решение КДКП.

Но чем так разочаровал коллег по антикоррупционному цеху Холодницкий и почему его хотят уволить едва ли не со дня основания САП?

Специальная антикоррупционная прокуратура была создана осенью 2015 года специальным Указом тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина. Человека на роль ее руководителя искали путем конкурсного отбора, который уже тогда не миновали скандалы.

Так, с самого начала работы конкурсной комиссии, которая занималась отбором кандидатов, в СМИ звучали заявления общественных активистов, недовольных составом этой самой конкурсной комиссии. Главным образом, недовольство вызывал тот факт, что в составе комиссии было сформировано «президентское большинство» (с учетом представителей ГПУ и парламента по квоте БПП). И, ввиду этого, имелись высокие риски, что конкурс на главу САП закончится типичным политическим назначением.

О проблемах в формировании конкурсной комиссии для назначения антикоррупционного прокурора открыто и резко высказывались и европейские партнеры Украины. Они же напоминали украинским чиновникам, что запуск независимой антикоррупционной прокуратуры является ключевым индикатором для безвиза, а также для выделения Украине финансовой помощи со стороны Евросоюза. Худо-бедно, но состав конкурсной комиссии все-таки немного изменили (к примеру, исключили начальника Главного следственного управления ГПУ Юрия Грищенко, а взамен назначили председателя общественной организации «Всеукраинский союз ветеранов АТО» Тараса Ткалича).

После второго конкурсного этапа собеседования члены конкурсной комиссии отобрали семь кандидатов на должность антикоррупционного прокурора. А в ходе финального голосования конкурсная комиссия решила подать Шокину на рассмотрение две кандидатуры – Максима Грищука (небезызвестный прокурор-«киборг») и Назара Холодницкого. 30 ноября 2015 года руководителем САП был назначен последний, а Грищук стал его заместителем.

Не прошло и года, как антикоррупционные активисты обвинили антикоррупционную прокуратуру в блокировании расследований дел НАБУ, а в декабре 2016 года Национальное антикоррупционное бюро обратилось к генпрокурору с просьбой уволить Холодницкого, поскольку в САП не спешили предъявлять подозрение о хищении госсредств экс-главе Госавиаслужбы Денису Антонюку.

В ноябре прошлого года противостояние двух «братских» антикоррупционных структур достигло апогея и это стало достоянием общественности. Дело в том, что НАБУ обнаружила факты коррупции в Госмиграционной службе, проведя там спецоперацию под прикрытием, в рамках которой один из детективов антикоррупционного бюро поймал с поличным на взятке первую замглавы ГМС Дину Пимахову. Однако прокуроры САП неожиданно принялись за нее заступаться и сорвали расследование НАБУ.

В марте этого года стычка между структурами получила новый поворот. Холодницкий заявил, что нашел у себя в кабинете «жучок». Позднее генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что генпрокуратура и НАБУ проводили совместные следственные действия в отношении руководителя САП и по этому поводу было открыто уголовное производство. В частности, как заявил глава НАБУ Артем Сытник в одном из интервью, Холодницкий «сливал» информацию людям, у которых готовились обыски по ряду уголовных дел, что было слышно на записи телефонных разговоров в кабинете главы САП. После этого Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Назара Холодницкого с должности. Но тогда на жалобу ответили выговором и до отставки дело не дошло.

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Попутно Холодницкий засветился в еще одном скандале. На этот раз – земельном. В Центре противодействия коррупции рассказали, что главе САП, а также его матери и родной сестре под бесплатную приватизацию в 2012–2015 годах выделили пять земельных участков общей площадью 0,48 га в самых дорогих пригородных районах Киева – селах Белогородка, Ходосовка, Колонщина и Михайловка-Рубежовка, которые находятся на территории Киево-Святошинского района (а именно там Холодницкий когда-то работал).

Сам глава САП, хоть и подтвердил, что владеет этими участками и указал их в декларации, но назвал эту информацию манипуляцией.

И вот, пару недель назад Холодницкий сам подлил масла в огонь, когда подтвердил закрытие «рюкзачного дела» против Александра Авакова – сына министра внутренних дел, а также экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря. Как ответили в САП на информационный запрос УНИАН, следствие установило, что имели место факты проведения тендера с определенным заранее победителем, а также поставки некачественных рюкзаков. Однако отсутствие доказательств осведомленности о ненадлежащем качестве рюкзаков исключает привлечение вышеупомянутых лиц к уголовной ответственности.

После этого на пикет под САП вышли активисты Центра противодействия коррупции и Автомайдана и потребовали отставки Холодницкого. Тогда же директор ЦПК Виталий Шабунин получил зеленкой в глаз, а генпрокурор сообщил, что судьбу антикоррупционного прокурора снова будет решать КДКП. Примечательно, что в этот раз глава НАБУ был настроен более решительно, чем ранее, и заблаговременно направил в КДКП возражение на рекомендацию о выговоре. «Национальное бюро считает, что в данном случае КДКП может и должна инициировать перед Советом прокуроров Украины рассмотрение вопроса о внесении рекомендации об увольнении руководителя САП», - сказано в заявлении, размещенном на сайте НАБУ.

Однако это не помогло. В четверг КДКП принял решение огласить Холодницкому выговор. «Это означает, что вся антикоррупционная реформа зависла над пропастью. Потому что коррупционер на должности антикоррупционного прокурора – это нонсенс», - отметила координатор Медийной инициативы за права человека, правозащитница Ольга Решетилова.

В свою очередь, политолог Владимир Цыбулько считает, что происходящее – краш-тест для самих антикоррупционных институций, а не только для двоих руководителей профильных структур. И, к сожалению, от этих скандалов проигрывают все. Главным образом – Украина.

Анастасия Кучкина