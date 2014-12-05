Россиянин вместо колеса установил на автомобиль детские санки (видео)

Россиянин Богдан Евсеев из города Белово, что на юге России, удивил пользователей Интернета своей изобретательностью. Мужчина вместо колеса поставил свою машину на санки, передает ТСН.ua со ссылкой на the Mirror.

Богдан попал в снежный занос и проколол покрышку. У него не было ни запаски, ни домкрата. Водитель не растерялся и пристроил санки своего маленького сына на место проколотого колеса, после чего с легкостью доехал до ближайшего гаража.

Видео в сеть выложил очевидец этого "чудесного действа" Нестор Ульянов, который добавляет, что он имел возможность пообщаться с водителем и засвидетельствовать ему восхищение такой изобретательностью.

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Самым интересным является то, что санки остались целыми и невредимыми.