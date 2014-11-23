Российского туриста-вандала из Колизея приговорили к четырем месяцам заключения
00:34, 23 ноября 2014Мир
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Злоумышленником оказался 42-летний гражданин России Казбек Акаев.
Российский турист нанес существенный ущерб римскому Колизею / wikimedia.org
Россиянин, который начертил букву «К» на римском Колизее, получил четыре месяца тюрьмы и штраф в €20 тыс., сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Il Messagero.
Соответствующее решение вынес римский суд. Злоумышленником оказался 42-летний гражданин России Казбек Акаев.
Читайте такжеВандалы расписали нецензурными словами здание Меджлиса в Симферополе Ранее сообщалось, что россиянин был обвинен в вандализме за то, что начертил на стене Колизея букву «К» шириной 17 см и высотой 25 см, нанеся древнему зданию ущерб, оцененный как «существенный».
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