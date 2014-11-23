Российского туриста-вандала из Колизея приговорили к четырем месяцам заключения

Россиянин, который начертил букву «К» на римском Колизее, получил четыре месяца тюрьмы и штраф в €20 тыс., сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Il Messagero.

Соответствующее решение вынес римский суд. Злоумышленником оказался 42-летний гражданин России Казбек Акаев.

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