Фото Трампа и Меркель на саммите G7 стало мемом

13:42, 11 июня 2018
Курьёзы
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В соцсетях "завирусили" фото Трампа и Меркель с G7 / Twitter - Steffen Seibert ‏

Фотография федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа на саммите G7 была превращена пользователями Twitter в мем.

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Фото, на котором Меркель смотрит на сидящего перед ней Трампа в окружении других мировых лидеров и должностных лиц, была 9 июня опубликована в Twitter пресс-секретарем Меркель Штеффеном Зайбертом. На фотографии запечатлены также советник Трампа Джон Болтон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Пользователи Twitter начали активно обсуждать фото в комментариях, многие комментарии содержат критику Трампа.

Там же начали публиковать «фотожабы» на основе фотографии: сцену, частности, сравнивали с классикой мировой живописи и превращали в эпизод из "Игры престолов".  

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Напомним, президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита лидеров G7 из-за заявлений, сделанных премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его пресс-конференции. Канадский премьер в своем выступлении подверг Вашингтон критике, в частности, за введение пошлин на ввоз стали и алюминия.

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Теги: #Трамп#Меркель#мемы