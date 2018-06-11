Фото Трампа и Меркель на саммите G7 стало мемом
Фотография федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа на саммите G7 была превращена пользователями Twitter в мем.
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Фото, на котором Меркель смотрит на сидящего перед ней Трампа в окружении других мировых лидеров и должностных лиц, была 9 июня опубликована в Twitter пресс-секретарем Меркель Штеффеном Зайбертом. На фотографии запечатлены также советник Трампа Джон Болтон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Zweiter Tag des #G7-Gipfels in Kanada: Beratungen am Rande der offiziellen Tagesordnung #G7Charlevoixpic.twitter.com/5GiGF6zTHr— Steffen Seibert (@RegSprecher) 9 июня 2018 г.
Пользователи Twitter начали активно обсуждать фото в комментариях, многие комментарии содержат критику Трампа.
Там же начали публиковать «фотожабы» на основе фотографии: сцену, частности, сравнивали с классикой мировой живописи и превращали в эпизод из "Игры престолов".
When Art History comes for you. pic.twitter.com/kCeq9nLqiy— Cameron Bailey (@cameron_tiff) 10 июня 2018 г.
9 июня 2018 г.
One moment, a room and four completely different perspectives. #G7— Vanessa Silva (@vanessasilva) 10 июня 2018 г.
1 - by Merkel‘s team 🇩🇪
2 - by Macron’s team 🇫🇷
3 - by Conte’s team 🇮🇹
4 - by Trump’s team 🇺🇸 pic.twitter.com/sYh8rGAob4
Напомним, президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита лидеров G7 из-за заявлений, сделанных премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его пресс-конференции. Канадский премьер в своем выступлении подверг Вашингтон критике, в частности, за введение пошлин на ввоз стали и алюминия.