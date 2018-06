Фото Трампа и Меркель на саммите G7 стало мемом

Фотография федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа на саммите G7 была превращена пользователями Twitter в мем.

Фото, на котором Меркель смотрит на сидящего перед ней Трампа в окружении других мировых лидеров и должностных лиц, была 9 июня опубликована в Twitter пресс-секретарем Меркель Штеффеном Зайбертом. На фотографии запечатлены также советник Трампа Джон Болтон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Пользователи Twitter начали активно обсуждать фото в комментариях, многие комментарии содержат критику Трампа.

Там же начали публиковать «фотожабы» на основе фотографии: сцену, частности, сравнивали с классикой мировой живописи и превращали в эпизод из "Игры престолов".

