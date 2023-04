Организаторы события решили на весь мир показать прелюдию "примирения" Украины и РФ, отдав награду представителям этих стран во время церемонии.

Известный украинский художник, иллюстрации которого видел мир в таких всемирно известных изданиях, как The Guardian, The New Yorker и Zeit, Сергей Майдуков отказался от участия в премии мира имени Эриха Марии Ремарк, которая должна состояться на юбилей известного писателя в городе Оснабрюк.

По его словам, известие о том, что его решили номинировать на премию он получил месяц назад. Об этом он сообщил в комментарии Читомо.

"Для меня стало неожиданностью, что меня выбрали, я получил письмо где-то месяц назад. Сперва сказал, что в другой раз приеду, в дальнейшей переписке написал, что не приеду вовсе. Деньги хочу большей частью положить в монобанке, где собираю на авто для ВСУ", - отметил он.

Свою позицию Майдуков аргументировал тем, что вторым лауреатом организаторы премии выбрали представительницу РФ - российскую писательницу Людмилу Улицкую. Они решили, что было бы целесообразно таким образом показать, что искусство находятся вне таких тем, как политика и война.

В частности, об этом высказывалась председатель жюри премии Менцель-Ридль в комментарии изданию Friedensstadt Osnabrueck.

"Мы хотели бы, чтобы премия мира Ремарка в этом году была воспринята как знак надежды: последнее слово не должно быть по логике войны. Последнее слово должно быть языком человечества, который также объединяет людей враждебных государств. Война не должна заставить замолчать язык литературы и искусства", - отметила она.

Однако Майданюк, очевидно, с таким мнение не соглашается. Об этом он сообщил организации в своем письме, говорится на сайте премии.

"Заботясь о своей психике и избегая обидных слов, отмечу, что мне пока достаточно российского присутствия в моей жизни", - отметил он.

Сергея Майдукова номинировали на премию мира имени Ремарка

Отметим, что премия мира имени писателя Эриха Марии Ремарка проходит каждые два года - обычно на нее номинируют известных деятелей за достижения в науке, журналистике и литературе.

В этом году церемонию награждения назначили на день 125-летия Ремарка. Она должна состояться в городе Оснабрюк (Германия) 22 июня 2023 года. Одним из лауреатов премии стал украинский художник-иллюстратор Сергей Майдуков.

В день церемонии награждения посетители смогут насладиться выставкой его ведущих работ, которые посвящены полномасштабному вторжению РФ в Украину и отражают все то разрушение и ужас, который принесли оккупанты в Украину. Однако, как уже известно, сам иллюстратор премию не посетит.

Интересно, что в этом году на 95-й церемонии "Оскара" награду за лучший фильм на иностранном языке получила картина, экранизированная по роману Ремарка.

