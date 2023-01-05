Премию уже убрали из списка проектов, которые находятся под патронатом королевы на сайте Королевского дворца.

Королева Дании Маргрете II отказалась от патроната премии Ганса Кристиана Андерсена из-за назначения председателем жюри российской иллюстраторши Анастасии Архиповой.

Как пишет датское издание DR, премию убрали из списка проектов, которые находятся под патронатом королевы на сайте Королевского дворца. Упоминание о королевском патронате также исчезло с сайта Международного совета по вопросам книг для юношества (IBBY).

Издание отметило, что в сентябре, через шесть месяцев после вторжения РФ в Украину, на конгрессе IBBY российскую иллюстраторшу Анастасию Архипову избрали председателем жюри, которое в следующий раз будет присуждать премию.

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Эти выборы внесли раскол в организацию, которая была создана после Второй мировой войны. Ячейки IBBY в Швеции, Финляндии, Норвегии, Бельгии, Эстонии, Латвии и Литве пытались добиться отставки председателя жюри. При этом датский филиал IBBY не подписал это письмо.

В ответ на критику стран в IBBY ответили, что члены жюри представляют не правительства своих стран, а себя как авторов, дизайнеров или издателей.

Но есть свидетельства того, что Анастасия Архипова не просто художник - она является членом правления Московской ассоциации художников - ассоциации, которая активно пропагандирует войну РФ против Украины. В частности, ассоциация недавно провела конкурс плакатов, видеороликов и мемов для использования в кампании по популяризации "специальной военной операции" и мобилизации в РФ.

Что такое премия Ганса Кристиана Андерсена

Премия Ганса Кристиана Андерсена, учрежденная в 1956 году, вручается раз в два года организацией IBBY International. Присуждается писателям и иллюстраторам за выдающийся вклад в детскую литературу. Ее называют Нобелевской премией в детской литературе. Среди прочих эту премию получала и шведка Астрид Линдгрен.

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