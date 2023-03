Статуэтку получила экранизация антивоенного романа Ремарка.

На 95-й церемонии "Оскара", которая в ночь на 13 марта состоялась в театре "Долби" в Лос-Анджелесе вручили статуэтку за лучший фильм иностранном языке. Награду получила кинокартина от Netflix - "На Западном фронте без перемен".

Этот фильм обошел такие кинокартины как "Близко", "Аргентина, 1985" и другие. Помимо этого, кинокартина принесла "Оскар" в номинациях лучшая операторская работа и лучший оригинальный саундтрек.

Фильм "На Западном фронте без перемен" - описание и трейлер

Фильм, режиссером которого стал немец Эдвард Бергер, наиболее известный работой над сериалами "Германия 83" и "Патрик Мелроуз", является экранизацией романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" (All Quiet on the Western Front).

Главную роль в фильме исполнил австрийский актер Феликс Каммерер, и Даниэль Брюль, известный по комиксам Marvel. Также в фильме снялись: Аарон Хильмер, Альбрехт Шух, Эдин Хасанович, Девид Штрисов.

В фильме рассказывается о молодом немецком солдате, который находится на Западном фронте Первой мировой войны. Он вместе с другими военными переживает отчаянье и страх, которые сменили эйфорию.

Напомним, ранее стало известно, что фильм "Все везде и сразу", который стал лучшим фильмом по версии "Оскар-2023", собрал наибольшее количество статуэток.

