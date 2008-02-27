К вопросу дублирования фильмов: лучше хороший украинский, чем плохой русский

Мнение

Безусловно и без всяких обсуждений иноязычные (англо-, франко-, испано-, итальяно- и т.п.) фильмы должны переводиться на украинский язык и идти в прокате на территории Украины на государственном языке. Этот момент даже не требует каких-то обсуждений и разногласий.

Компромиссное решение, как по мне, должно быть принято в отношении классики советского кино, выпущенной в прокат на русском языке, т.е. общепризнанном во времена СССР языке межнационального общения. К примеру – фильмы, произведенные в СССР до 1991 года. Мне кажется, что для таких фильмов можно сделать исключение и не проводить дубляж на украинский язык. Хотя бы потому, что все мы родом из СССР и что действительно, все понимаем по-русски и хорошо узнаем голоса Любови Орловой, Папанова, Миронова, Тихонова, Шукшина, Федосеевой-Шукшиной, Леонова... Леоновские или папановские интонации – просто непереводимы на другой язык (ни на украинский, ни на английский, ни на белорусский, ни на туркменский, ни на какой) и качество, аура фильма в этом плане, безусловно, будут потеряны для тех, кто понимает по-русски и особенно для тех, кто привык смотреть эти фильмы в оригинале.

Такое исключение должно распространяться ТОЛЬКО на советские фильмы. Все остальное «наследие» независимой России, а также Беларуси, Казахстана, Литвы и т.п., начиная с 90-х годов прошлого века, – должно подвергаться безусловному дубляжу и идти в нашем прокате на украинском языке.

И не стоит спекулировать, прикрываясь тем, что зритель-де не пойдет в кинотеатры и не будет смотреть фильмы на украинском языке. Это уже вторая часть вопроса. Просто бывает ХОРОШИЙ и ПЛОХОЙ перевод. И не важно – на русский или на украинский. Так вот я предпочту посмотреть зарубежный фильм с хорошим переводом на украинский язык, чем с плохим – на русский. И другие зрители, думаю, тоже.

Кому интересно – могу проиллюстрировать.

Каюсь, ни один сериал с момента независимости не удалось досмотреть не то что до конца, даже до середины. Но, тем не менее, дольше всего «зависла» на фильме «Даллас», и именно на его украиноязычной версии. Если кто помнит, сериал шел на телеканале ICTV в середине 90-х годов (это love story, время от времени перемежавшаяся с деловыми проблемами нефтяного магната). Так вот, считаю, что это был в первую очередь ХОРОШИЙ, качественный перевод иностранного фильма, и уже во вторую очередь задумываешься – на русский или украинский язык. Хороший – значит, в том числе и разными голосами (в зависимости от возраста, пола и характера героев), с соблюдением интонаций и совпадением слов говорящего актера с мимикой, отражающейся на его лице (высший пилотаж – с шевелением губ), с, по возможности, богатой и адаптированной лексикой. И тогда американский бизнесмен, говорящий по-украински, будет смотреться вполне естественно. К слову, тогда многие смотрели этот фильм, как это ни смешно, в качестве некоего пособия по современному украинскому деловому языку. И даже когда несколько лет спустя этот сериал запустили на российском ТВ, я посмотрела всего полсерии – так и не смогла привыкнуть к «русскоговорящему» господину Юингу и Ко – не тот перевод и все. «Украинский” звучал из уст американского нефтяного магната более естественно, чем «великий и могучий русский язык». К сожалению, недавно где-то прочла, что украинскую версию фильма стерли. Жаль…

Ну а противникам субтитрования могу посоветовать порадоваться за то, какую пользу это принесет огромной аудитории неслышащих людей в Украине. Насколько больше фильмов (и программ) они смогут просмотреть – только ради этого можно и нужно делать субтитры.

Татьяна, г. Киев