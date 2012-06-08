Про язык без дураков

Между тем, публика все равно возбудилась, и избежать обсуждения темы с хорошими людьми в этой ситуации не удалось. Правда, до ссоры дело не дошло, хотя, когда важные вещи не умалчиваются из вежливости, а честно договариваются до конца, избежать обид сложно. Зато в ходе эмоциональных разговоров ярче обозначились некоторые важные моменты, которыми, считаю, полезно поделиться.

1.В Украине не существует проблемы языкового непонимания. Если не все свободно говорят и пишут по-украински и по-русски, то на слух и «на глаз» эти языки не представляют ни для кого никаких трудностей. А раз так, то все разговоры о необходимости переводить указатели, документацию, учебники, судопроизводство и т.п. на оба языка – пустое. Одного вполне достаточно, к чему притворство и транжирство.

2.А проблема, которая существует, это проблема отсутствия взвешенной языковой политики. Те, кто говорит, что существующая ситуация оптимальна, либо лукавят, либо искренне заблуждаются. Причем проблема существует как у русскоязычных, для которых «все равно все вокруг на русском», так и украиноязычных граждан, хотя украинский и усилен статусом государственного.

Одним странно узнать от законодателей, что они представляют в своей стране языковое меньшинство. Не верить собственным ушам и глазам, что ли? Другие имеют все основания тревожиться о том, что украинский язык, несмотря на закрепленный за ним статус, испытывает вытесняющее воздействие со стороны русского – в силу целого ряда причин.

3.В билингвистической паре «украинский/русский» очень непростые и вовсе не равные отношения, и без осознания этого неравенства и вытекающих из этого взаимных уступок проблема не может быть решена.

Уязвимой частью пары является украинский язык, и потому он требует постоянной поддержки. Не из националистических соображений восстановления исторической справедливости, закрепления священной связи земли, крови и языка, а потому что в «честной конкуренции» он будет вытеснен русским. Русский – доминирующий региональный язык, за ним стоит слишком мощный культурный массив, чтобы украинский мог сосуществовать с ним на равных.

Статус украинского как единственного государственного языка – безусловная уступка со стороны русскоязычных граждан Украины. Но это важная и необходимая уступка. Более того, сама по себе недостаточная, чтобы обеспечить полноценное функционирование украинского. Тут явно требуются дополнительные меры – в том же книгоиздании, например. Лишь бы только такие меры не привели к образованию класса языковых бюджетных паразитов, профессиональных вышиванконосителей, - эти-то гарантированно приблизят смерть родного языка.

В ходе одного из эмоциональных разговоров я, человек русскоязычный, с удивлением узнал от украиноязычного собеседника с соответствующим опытом, что по-прежнему существует старый и, казалось, изжитый комплекс: стремление, по крайней мере, части украиноязычных провинциалов при переезде в мегаполисы поскорее перейти на русский язык, чтобы облегчить себе социальную адаптацию. А это говорит о наличии серьезного психологического комплекса, без преодоления которого здоровые языковые отношения выстроить не получится. Как его преодолевать, не впадая в другие крайности, - та еще задачка.

При такой укорененности русского в Украине представлять его в качестве языка меньшинства или, еще круче, иностранного языка - глупо, странно и нечестно. Русский – не временное недоразумение, которое будет преодолеваться по мере укрепления позиций украинского. Русский - объективная данность, родной язык миллионов украинских граждан и инструмент, которым относительно свободно владеют те, для кого родной – украинский.

Из этого тотального присутствия русского почему-то делается вывод, что он прекрасно будет воспроизводиться сам - естественным, воздушно-капельным, видимо, путем. Он-то будет, да только с наблюдающейся утратой качества. Нельзя ставить задачу всеобщей украинской грамотности, обрекая своих граждан на русскую безграмотность. Вот тут проходит граница между требованием уступить и желанием дискриминировать. Извините, двуязычие так двуязычие.

Нам абсолютно не нужны русские школы и, тем более, вузы. Национальные школы и классы – удел нацменьшинств, в отношении которых требуются совсем другие подходы. А вот в повсеместных украинских школах просто необходим обязательный курс русского языка и, соответственно, русской литературы.

Украине давно пора прекратить изображать перед миром и собой несуществующее языковое однолюбие и прагматично снимать сливки с полноценного билингвизма. Но, повторю, билингвизма специфического, в котором одна из составных частей требует особо бережного отношения из-за своей повышенной уязвимости. Кстати, как раз массовое изучение, а не закомплексованное игнорирование языка-пары позволит точнее определять и отстаивать уникальность украинского.

4.Но грамотная языковая политика – дело отдаленного будущего. Это область повышенной тонкости и деликатности, а эти качества еще никогда в истории не была присуща нашим политикам. Кроме того, тут не будут восприняты и, соответственно, не будут действенны никакие шаги, если они будут предприняты государственным руководством, которое не опирается на уверенную базу легитимности. В условиях же, когда власть сажает оппозицию, оппозиция мечтает сделать то же самое с властью, а значительная часть населения – с ними обоими, отсутствует минимальный уровень доверия к языковой политике государства. А потому – лучше бы оно сюда вообще пока не лезло.

Но именно потому, что власть у нас тупа и неделикатна, она идет на самые извращенные методы, чтобы закрепить свой статус-кво, хоть бы и путем стравливания одних граждан собственной страны с другими. Оппозиция с восторгом поддерживает эту игру, поскольку та придает смысл ее довольно бессмысленному, в нынешнем виде, существованию. Там тоже ни тонких, ни деликатных.

Поэтому пока самое разумное – перестать реагировать на политические провокации на эту непростую тему. Не сомневаюсь, что в комментариях по обе стороны несуществующего языкового барьера найдутся желающие пнуть «чужих» и автора этого текста в том числе. Слава богу, что таких – ничтожно малое меньшинство, пусть и очень вонючее.

Берегите себя и остальных. Давайте друг друга любить и уважать на всех доступных языках, не дожидаясь указаний сверху.

Леонид Швец