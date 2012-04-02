Тренд сезона - объединение, призванное освободить наших демократов от родового проклятия

Пафосное письмо из-за решетки направила Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк заявил, что оппозиционеры «должны забыть родовое проклятие украинских демократов, которые не способны объединиться ни за минуту, ни за 10 минут перед расстрелом». Похоже, эти заявления не предполагают отступление.

Мы можем обвинять нынешнюю оппозицию во многих недостатках и грехах, начиная от отсутствия реформ и борьбы с коррупцией до нечистоплотности в кадровой политике.

Однако при всех претензиях к оппозиции, оставлять нынешнюю клептократию было бы очень негуманно по отношению к стране. Если мы будем ждать святых или новых Махатм Ганди, то можем не дождаться. Их и так в мире немного. А пока граждане ждут идеал, вместо того, чтобы приступить к работе там, где можно, нынешняя власть, эволюционирующая со скоростью динозавров, так и будет продолжать выжимать жизненные соки из страны. Наконец, тот же Ганди сказал: «Хочешь изменить мир - сам стань частью этого изменения».

Мотивы оппозиции понятны.

• Скорее всего, результат «Батьківщини» с Арсением Яценюком во главе партийного списка на предстоящих парламентских выборах будет немного больше арифметически составленных рейтингов этих политических сил. Уже сейчас объединенная оппозиция - это определенный бренд, и на выборах в Верховную Раду многие украинцы будут делить кандидатов на власть и оппозицию, независимо от нюансов. То есть, исходя из нынешней электоральной ситуации, на «пропорциональной части» выборов общий список займет не менее 30%.

• Кроме того, объединенная оппозиция в составе двух крупнейших оппозиционных политических сил становится более весомым субъектом политического процесса, чем арифметическая сумма влияния каждого из них. Грубо говоря, посадить в тюрьму представителя объединенной оппозиции будет труднее, чем представителя отдельно взятых «Батьківщини» и «Фронта Змін».

• Также оппозиция получает серьезный информационный повод накануне избирательной кампании, который будет ее «греть» около месяца, если не больше.

• Кроме того, быстрое утверждение объединенной оппозиции в качестве реальной альтернативы власти позволит сориентироваться потенциальным сторонникам оппозиции на местах.

В то же время, при объединении оппозиции возникает несколько существенных проблем. Прежде всего необходимо квалифицированно разделить мажоритарные округа, исходя из реального потенциала кандидатов выиграть выборы и не стать «тушкой», а не исходя из амбиций, средств и т.п.. Последние выборы мэра в Обухове и выборы в других регионах страны пока не добавляют оптимизма.

Во-вторых, на предстоящих выборах украинский избиратель выдаст оппозиции немалый кредит доверия, и главное - не растерять его в очередной раз. Кадровая нечистоплотность - одна из главных причин того, почему сейчас лидеры оппозиции сидят в тюрьме, а не на Банковой. Сейчас «Батьківщина» заявляет о чистке: БЮТ на 42% сменил руководство городских и районных организаций. Если «тушкование» останется в прошлом - прекрасно. Однако, как бы скептически мы не относились к обещаниям оппозиции «очиститься», надо признать - пребывание в оппозиции объективно способствует очищению рядов.

Поэтому надо понимать, что очередная порция «тушек» может нанести непропорционально большой удар по оппозиции и политическому будущему ее лидеров.

Наконец, третья проблема - объединенная оппозиция, очевидно, не может аккумулировать абсолютное большинство оппозиционно настроенных избирателей. Две крупнейшие оппозиционные партии страны пока не способны охватить все протестные настроения в обществе. У немалого количества оппозиционно настроенных избирателей накопилось раздражение по отношению к одной из двух крупнейших оппозиционных сил, или к обеим вместе взятым.

Хотя выиграть по пропорциональной системе для оппозиции будет трудно. Как показывает последний социологический опрос КМИС, в Украине не осталось регионов, в которых большинство населения доверяло бы президенту Виктору Януковичу. По этим данным, на Востоке ему не доверяют почти вдвое больше людей, чем доверяют (57,4% против 30,6%), а наихудший баланс доверия и недоверия даже не на Западе, а в Центре, где уровень доверия составляет 12,5% (против 14,6% на Западе), не доверия - 77,4% (против 69,4% на Западе). «Казацко-гайдамацкий» Центр оказывается более радикальным, чем даже Запад: интересно, не так ли?

Собственно, удивляет не это, а то, что две крупнейшие оппозиционные силы еще имеют 30% на двоих, а не 60%.

Это означает, что оптимальным для результатов выборов был бы поход оппозиции двумя колоннами: одна представляла бы традиционные, «форматные» оппозиционные партии. Вторая же аккумулировала бы «неформатную оппозицию».

Конечно, нет смысла объединять диванные «партии-микробы» и политиков исходя из кредо лузерства. Но объединять тех, кто имеет рейтинг несколько процентов - очень даже имеет смысл.

Эта «вторая колонна» могла бы дополнительно мобилизовать для оппозиции до 10, а может, и более процентов избирателей, которые в противном случае, или не пойдут на выборы, либо проголосуют случайно (часто это значит - безрезультатно, учитывая необходимость для партий перепрыгнуть избирательный барьер). В политической структуре Украины такие проценты означают вопрос победы или поражения на выборах для всей оппозиции.

Наибольшая ответственность за то, что мелкие оппозиционные силы пока не могут объединиться и повторить путь «больших товарищей», объективно лежит на крупных игроках из политических сил «второго эшелона». Так, «Удар» Виталия Кличко решил идти на выборы самостоятельно, не объединяясь ни с «большой оппозиционной двойкой», ни вообще с кем-либо, без кадрового потенциала, а основываясь на истории спортивного успеха Виталия Кличко. Похоже, политсила Виталия Кличко считает, что имеет право (и, главное, время) на индивидуальные поражения.

Хотя несколько процентов «не туда» - и после выборов на шее страны вновь будет сидеть Партия регионов.

Поэтому в ближайшее время в среде «второго эшелона» мы, скорее всего, увидим не объединение, а борьбу за роль наиболее адекватного в сложившейся ситуации.

Александр Палий, кандидат политических наук