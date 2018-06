Стали известны имена журналистов, арестованных в Великобритании в связи с расследованием незаконных методов получения информации сотрудниками корпорации Руперта Мердока News International, сообщает Радио Свобода. Все они оказались бывшими или действующими работниками таблоида The Sun.



Среди задержанных - бывший замглавного редактора таблоида Фергюс Шанахан, бывший управляющий редактор издания Грэхэм Дадман, редактор криминальной хроники Майк Салливан и начальник отдела новостей Крис Паро. Арестован также 29-летний офицер полиции.



Расследование о возможном подкупе полиции сотрудниками The Sun идет параллельно с делом о незаконном прослушивании журналистами таблоида News of the World частных телефонных разговоров. По сведениям полиции, субботние аресты были произведены на основании информации, предоставленной самой корпорацией – которая, после громкого скандала летом прошлого года, обязалась искоренить незаконные журналистские практики. Корпорация Мердока готовится запустить новую воскресную газету, The Sunday Sun, взамен закрытой News of the World.