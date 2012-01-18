Труба стоит свеч

Периодичность возникновения газовых споров между Украиной и Россией убедительно свидетельствует, что имя украинского лидера для Кремля в этом контексте имеет второстепенное значение. Как объект давления с целью продвижения энергетических интересов России на постсоветском пространстве для Кремля Ющенко и Янукович – близнецы-братья. «Газпром» использует все возможные инструменты, чтобы заполучить в собственность газотранспортную систему Украины. Российскую энергетическую монополию привлекает не только магистральный трубопровод, по которому прокачивается на Запад порядка 80% экспортного газа. Предметом особой заинтересованности «Газпрома» являются крупнейшие на континенте подземные хранилища газа, принадлежащие Украине. Еще один лакомый кусочек – распределительные сети, ведь в нашей стране немало предприятий, производящих энергоемкую и рентабельную продукцию.

Министру топлива и энергетики Юрию Бойко приходится действовать в режиме пожарной команды. Переговоры с Турцией об альтернативном маршруте поставок, подписание контрактов на поиск сланцевого газа, заявленная готовность выйти на спотовый рынок «голубого золота», при этом практически вдвое урезав закупку газа в России – это хорошо, но пока все это лишь благие намерения. По Бойко велению и Азарова хотению ворваться на мировой газовый рынок можно, но для этого нужно располагать кругленькой суммой. Есть ли она в украинской казне? Вопрос выглядит риторическим.

Еще один вопрос «Почему усилия по диверсификации поставок газа не предпринимались раньше?» можно задать и другим представителям украинской власти, не только Януковичу и его команде. Видимо, дело в том, что в Киеве верили в бесконечность дешевого газа из России и Туркменистана, а попытки изменить устоявшиеся схемы после прихода к власти Виктора Ющенко привели к невиданному ценовому скачку. Если в 2004 году тысяча кубометров газа для Украины стоила 50 долларов (причем страна получала еще и «голубое золото» из Центральной Азии, за которое расплачивалась товарными поставками), то сегодня стоимость энергоресурсов в 8 раз выше даже с учетом скидки, полученной после подписания Харьковских соглашений. И «Газпром» монополизировал право поставок газа в Украину. Этот факт только подтверждает аксиому: энергетический рынок не терпит скоропалительных решений, на нем нельзя мыслить исключительно категориями сиюминутной выгоды.

Не приходится сомневаться, что актуальной целью России является максимальное ограничение экономического и политического суверенитета Украины. Недаром ведь лидер ЛДПР Владимир Жириновский недавно предложил нашей стране войти в состав Российской Федерации в качестве федерального округа. Понятно, что Владимир Вольфович отрывается в ходе избирательной кампании, но ведь и для Владимира Путина «газовое усмирение» Украины является одним из приоритетов. Готовящийся стать президентом российский премьер уже не скрывает своей тоски по Советскому Союзу, которую он предпочитает облекать в форму усилий по созданию Евразийского Союза. И Украине в этой конфигурации отводится не последняя роль.

По большому счету, для эффективного решения вопроса поставок газа на взаимовыгодных условиях с Россией у Украины осталось времени до 4 марта, когда в РФ пройдет первый тур президентских выборов. Газовые отношения наших стран на этот раз стали зависимыми от политической ситуации внутри России. И воцарение Владимира Путина может поставить перед украинской властью ряд неразрешимых сложностей.

Оказать реальную помощь Украине может только Европейский Союз. Вспомним, что в марте 2009 года премьер-министр Юлия Тимошенко одолженной у президента Ющенко ручкой в Брюсселе подписала декларацию о модернизации украинской газотранспортной системы с участием Европейского Союза. На подписание документа российские представители во главе с министром энергетики Сергеем Шматко ответили демаршем, покинув зал, где проходила конференция. Но уже почти три года декларация так и остается декларацией, хотя украинская ГТС еще ни разу не подводила Европу. Но в Старом Свете сегодня Виктора Януковича зачастую воспринимают преимущественно как преследователя Юлии Тимошенко. И переломить это восприятие будет непросто. Украинскому президенту придется сделать выбор: либо продолжать педалировать тему нанесенного действиями лидера «Батькивщины» ущерба, заодно подставляясь под удар России и рискуя потерей власти, либо пойти на компромисс с расчетом на понимание Европейского Союза в энергетических вопросах. Времени для принятия решения мало, но труба однозначно стоит свеч.

Евгений Магда