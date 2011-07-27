Как «Грифон» в Печерском суде налетел на журналиста

Вчера я впервые почувствовала, что значит, когда у тебя выбивают скамью из-под ног...

Это произошло в зале заседания Печерского районного суда, в котором я как журналист наблюдала за ходом процесса над Юлией Тимошенко относительно обвинений в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Не буду рассказывать вообще об абсурдности этого процесса – сейчас не об этом.

Я присутствовала на суде, чтобы передавать новости на ленту информационного агентства обо всем, что происходит в зале: о частичном удовлетворении заявления Тимошенко относительно отвода своим защитникам, об отказе в предоставлении времени для определения новых адвокатов, о заявлениях государственного обвинения относительно затягивания со стороны подсудимой и ее защиты, о перерывах в рассмотрении дела для принятия судом соответствующих решений...

В один момент я даже не поняла, что происходит в зале суда. Диктовала по телефону очередное сообщение о каком-то заявлении Тимошенко относительно отвода судьи, но, вижу, из-за игнорирования этого заявления присутствующие депутаты встали и начали скандировать "Ганьба!" Через минуту в зал вереницей уже забегало подразделение судебной милиции "Грифон". Сначала они окружили кольцом ту часть зала, где сидели нардепы. Буквально через мгновение депутатов уже не было видно за черными спинами "грифоновцев", которые расчищали себе пространство. В воздух полетели сорванные погоны, затрещали деревянные лавки.

Чтобы лучше видеть, что творится в зале, я стала на скамью и начала передавать информацию о столкновении милиции с депутатами, и в этот момент скамья вылетела из-под моих ног. Это "грифоновец" изо всех сил выдернул ее без какого-либо предупреждения. К счастью, меня сзади подхватили чьи-то руки, и я лишь больно ударилась локтем. Через несколько секунд на руке появился кровоподтек и отек, который не прошел и до сих пор.

Мне на помощь пришла одна из коллег, которая так же, как и я, требовала от "Грифона" хотя бы формального извинения. Это все было очень эмоционально, но все же – безрезультатно. Лишь после того, как зал был расчищен, этот бравый служака, уходя из зала, прошептал мне на ухо свое извинение.

Можно сказать, что я отделалась незначительной травмой, слава Богу. Однако возникает ряд вопросов относительно того, насколько правомерными и оправданными в этой ситуации были действия "грифоновца", который прекрасно видел, что я – журналист и исполняю свои профессиональные обязанности, передавая в режиме он-лайн новости из зала заседаний.

Я не большой знаток милицейских (полицейских) нормативов и инструкций, но, насколько мне известно, в цивилизованном мире принято, что страж порядка всегда должен предупредить любого человека, относительно которого он собирается принять какие-то силовые меры. Даже правонарушителю с пистолетом всегда сначала приказывают бросить оружие, лечь на пол и тому подобное. Наши же "доблестные" стражи порядка почему-то считают возможным набрасываться на людей и предпринимать к ним силовые меры без всяких предупреждений, действуя по рефлексам служебных овчарок.

Понятное дело, когда милиционер видит явного правонарушителя да еще с оружием в руках, здесь не до лишних разговоров, действовать нужно решительно и быстро. Но в данном случае моим единственным оружием был диктофон и телефон. Профессиональный милиционер, тем более представитель судебной милиции, мог и должен был бы это видеть, и действовать адекватно.

Стражи порядка должны различать, где правонарушитель, а где законопослушный гражданин – участник ли мирной акции, или тем более журналист, который исполняет свои профессиональные обязанности. Убеждена, что человек в форме должен всегда действовать адекватно ситуации, не поддаваться эмоциям, не терять голову, не смотреть на граждан как на участников боевых действий. Если он психологически не уравновешен, ему лучше искать другую работу.

Через несколько часов городская милиция сообщила, что в результате столкновения в суде госпитализировано двое правоохранителей с телесными повреждениями. Не удивлюсь, если один из них – именно тот, от которого я требовала извинений.

Елена Литвинова.