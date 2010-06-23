На принципиальность КС наложилась принципиальность Жвании

Решение Конституционного cуда, признавшего нелегитимным проведение выборов в местные органы власти весной 2011 года, завершило необходимую для Партии регионов картину. Теперь ничто не помешает соратникам Виктора Януковича провести местные выборы в последнее воскресенье октября.

На минувшей неделе произошло еще два события из серии «каждое лыко – в строку». Александр Ефремов, проводящий генеральную линию Януковича в Верховной Раде, практически ежедневно заверял, что никакие обстоятельства не помешают назначить местные выборы на 31 октября. В подтверждение позиции Александра Сергеевича шестеро депутатов-нунсовцев вошли в состав коалиции. Так вчерашние оппозиционеры уже создали группу «Право выбора», координатором которой стал Давид Жвания. Как оказалось, с античных времен многое изменилось, и сегодня не каждый Давид рвется в бой с великаном Голиафом. В любом случае Партия регионов обезопасила себя от возможных демаршей коммунистов и соратников спикера, не согласных с датой избрания местных советов. Владимир Михайлович благоразумно заявляет о готовности возглавить процесс назначения даты местных выборов, педалируя свою приверженность мажоритарке, коммунисты надеются получить «утешительный приз» – определение в качестве дня голосования 7 ноября.

«Региональный» вариант алгоритма местных выборов пока не обнародован – соответствующий законопроект придерживают до поры, до времени. Впрочем, Ефремов отметил, что предложенную Арсением Яценюком дату проведения местных выборов – 31 октября – они готовы принять. Право на остальные новации «регионалы» предусмотрительно оставляют за собой. Среди основных – смешанная система в городских, районных в городах и областных советах, привязка кандидатов в депутаты к месту регистрации и запрет на участие в выборах блокам партий. Понять Партию регионов можно: после победы Виктора Януковича ее местные вожди проводят естественный отбор потенциальных соратников, пытаясь отделить зерна от плевел. Что получится – покажут местные выборы, которые для партии власти имеют важное, но не принципиальное значение. Вряд ли на Липской и на Банковой надеются получить подавляющее большинство во всех местных советах. Скорее выборы на местном уровне – важный этап противостояния с оппозицией и переформатирования политического поля.

Юлия Тимошенко, как известно, выступила категорически против частичного возвращения к мажоритарной системе выборов, но облечь протест лидера в форму результативного голосования в парламенте представителям БЮТ не удастся. Голосов катастрофически не хватает. Но мажоритарка – не главная проблема. Куда опаснее для Юлии Владимировны прогнозируемый запрет блокам партий принимать участие в выборах. Несколько лет подряд гражданам страны вбивали в голову с помощью средств агитации «Тимошенко – это БЮТ», и оперативно сменить пластинку на «Батькивщину» вряд ли удастся. Попробуйте провести официальные изменения в названии или уставе партии, если с министром юстиции у вас давний конфликт. Да и со средствами массовой информации, особенно телеканалами, у Юлии Владимировны напряженные отношения. Плюс пропускать норму закона, которая позволила бы экс-премьеру возглавить все избирательные списки в масштабах страны, «регионалы» не станут. Они ведь не политические самоубийцы, в конце концов. Скорее, будут обыгрывать тот факт, что Тимошенко временно не работает – забавный получается противовес недавним лозунгам «ВОНА працює».

По мажоритарному округу, даже самому комфортному и привлекательному, Юлия Владимировна баллотироваться не станет. Для лидера мощной политической силы и вождя объединенной демократической оппозиции это не солидно. К тому же местные выборы не решают вопрос возвращения экс-премьера в когорту политиков, принимающих решения государственной важности. Для примера: самые известные депутаты местных советов – Виталий Кличко и Яна Клочкова – у избирателей ассоциируются отнюдь не с политическими заявлениями и эффективными муниципальными решениями.

«Регионалам» же остается грамотно разыграть карту проведения местных выборов в собственных интересах. Понятно, что многие мажоритарщики будут равняться на власть, это – политическая аксиома. Куда интереснее разыграть партийные карты. Например, не упустить из-под контроля Сергея Тигипко, проведшего собственную программу празднования 100 дней в вице-премьерском кресле и позиционирующегося в качестве главного реформатора страны. Сергея Леонидовича увольнять из правительства не станут, но и административным ресурсом делиться не будут. В некоторых областях власть может даже подставить плечо Арсению Яценюку, о частых визитах которого на Банковую невзначай упомянула недавно замглавы АП Анна Герман. «Фронт перемен» – политическая сила, с которой «регионалам» по силам договориться. Реагировать на избирательную кампанию «Нашей Украины» и других национал-демократов власть не станет, разве только попытается отрегулировать подручными средствами уровень популярности ВО «Свобода». Вероятно, местные выборы станут полигоном для новых локальных проектов, которые попытаются побороться за свое политическое будущее.

Евгений Магда