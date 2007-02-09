Столкновение микроавтобуса ”Мерседес” с ЛАЗом (4 фото)

Авария произошло утром 9 февраля в результате столкновения микроавтобуса "Мерседес" с рейсовым автобусом “ЛАЗ” сообщением "Бережаны-Тернополь", в котором находилось больше 30 пассажиров. Водитель мерседеса 1984 г.р. умер в больнице. Его отец-пассажир находится в тяжелом состоянии. В больницу попали шестеро пассажиров и водитель.

Фото Леонида Тита / УНИАН