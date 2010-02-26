Янукович еще должен пройти испытание регионами

Главной неожиданностью для президента Виктора Януковича может стать то, что он – лидер Партии Регионов – может столкнуться с оппозицией со стороны регионов, региональных элит и региональных процессов. Сегодня главный экзамен для президента Януковича лежит не в плоскости нормализации внешнеполитических отношений, а именно в плоскости выстраивания отношений с регионами Украины.

За последние годы мы практически не заметили, что страна де-факто перестала быть унитарной. Произошла если не децентрализация власти, то децентрализация политических процессов. Многие сегодня сходятся в том, что такой сложный государственный организм, каковым является Украина, требует либо федерализации, либо жёсткой системы управления – в стиле Кучмы. Политика Ющенко привела к тому, что Украина фактически превратилась в 25 полуавтономных образований, главную роль в которых осуществляли местные «бароны». При этом существенно снизился статус глав областных государственных администраций (в простонародье – губернаторов), снизилось их влияние на осуществление власти в областях. Чехарда немотивированных перестановок на местах, практика назначения «варягов», двойное подчинение губернаторов (одновременно президенту и премьеру) привели к тому, что губернаторы предпочитали в лучшем случае умывать руки, а не руководить областью. При Кучме губернаторы были всесильными хозяевами регионов. При Ющенко – заложниками политической ситуации в стране.

Ющенко – как наседка – высидел для своего преемника одну из главных проблем – проблему регионального сепаратизма. И сепаратизм будет определяться не желанием полностью оторваться от Центра, а желанием максимально автономизироваться. Главной движущей силой в этом процессе сегодня выступают мэры городов (в первую очередь – областных центров и миллионников). Они первыми начали бить тревогу относительно того, что Центр не выделяет средства для развития в виде субвенций и дотаций. Правительство, решившее действовать относительно мэров по методике кнута и пряника, вызвало недовольство у городских голов. Волюнтаризм правительства заключался также в том, что отдельным мэрам попросту запрещалось повышать коммунальные тарифы (что на самом деле было необходимым, хоть и непопулярным шагом). В новых условиях мэры пытались протестовать, но очень слабо. Региональные контрэлиты (на каждого мэра всегда найдётся свой оппонент) пользовались этим и с популистским размахом критиковали и действующих голов, и действия центра.

Таким образом, сформировалась ситуация, при которой в большинстве городов в случае проведения выборов в местные органы власти на мэрские должности придут люди с оппозиционными по отношению к Центру программами. Янукович рискует получить вместо традиционной горизонтальной оппозиции (ПР при власти, БЮТ в оппозиции) оппозицию вертикальную (Центр – регионы). Мэры уже сегодня требуют пересмотра ставок отчислений в центральный бюджет (по киевской схеме) и большей самостоятельности в процессе принятия решений. Центробежные тенденции будут усугубляться и в дальнейшем.

Сегодня во многих регионах сформированы неформальные структуры, превосходящие по степени влияния и авторитета действующую власть. То есть, структуры, ставшие альтернативным центром принятия решений и воздействия на региональные процессы. Скажем, в Днепропетровске рейтинг лидера «Нашего дома – Днепропетровска» Игоря Цыркина приближается к рейтингу действующего мэра Ивана Куличенко. Аналогичная ситуация – в Ивано-Франковске, где социологические замеры говорят о практически равном рейтинге действующего мэра Виктора Анушкевичуса и его конкурента Юрия Соловья. В Трускавце лидер фонда «Трускавчане» Евгений Юнык, похоже, опережает действующего мэра Ярослава Грицака. Ощущает дыхание конкурентов в спину и Эдуард Гурвиц в Одессе. К чему этот перечень? К тому, что сегодня общественные объединения, инициативы контрэлит задают тон на местах. Власть не умела работать с подобными проявлениями, пыталась не замечать их. А меж тем они превратились в реальный фактор, который невозможно проигнорировать.

Пока Ющенко и Тимошенко делили власть в Киеве, в регионах проявились силы, показавшие: решать вопросы на местах можно и без Центра. Более того – не только развивать, но и успешно преодолевать кризисные явления, помогая организовать население и привлекая спонсорские средства.

С одной стороны – это действительно положительное явление. С другой – возникает вопрос: а зачем тогда саморегулирующемуся обществу государство? Если контрэлиты действуют эффективнее, чем власть, - зачем нужен аппарат дармоедов-чиновников? Рано или поздно этим вопросом может задаться любой простой гражданин, и тогда неизбежно наступление махновщины в самом что ни на есть настоящем её виде. Тем более, что исторически именно махновщина является наиболее естественной формой существования украинского народа.

Единственный способ для Януковича навести порядок в этих процессах – усилить аппарат государственных администраций на местах с тем, чтобы губернаторы стали модераторами политических и экономических процессов в регионах. Иными словами, губернаторы должны стать посредниками как в отношениях между мэрами и их возможными оппонентами, так и в отношениях между регионами и Центром. Губернатор должен быть не исполнителем воли президента в регионе, а коммуникатором между региональными элитами и Центром. Только в таком случае возможно нивелирование негативных региональных тенденций.

Иными словами, губернаторам необходимо вернуть большинство из тех полномочий, которые они имели во времена Кучмы.

Однако стоит отметить, что проблема не простая. Она лежит не в последнюю очередь в плоскости кадровой политики. Конечно, нет никакой проблемы в назначении кадров в административно-территориальных единицах, где Янукович получил несомненную поддержку избирателей – в Донецкой, Луганской областях, в Автономной Республике Крым. Но существует проблема враждебно настроенного Запада и Центра Украины. Существует проблема регионов, где показан результат «выше среднего» (Одесса, Харьков, Запорожье, Днепропетровск).

В Центре и на Западе Украины возможны три варианта поведения. Во-первых, это пойти по пути Ющенко образца 2005 года: раздать губернаторские посты как преференции своим соратникам, в знак благодарности за помощь в избирательной кампании. Уже сейчас рассматривается возможность назначения лидера львовских регионалов Петра Писарчука на пост губернатора Львовской области, Василия Чуднова – на пост губернатора Ивано-Франковской области и т.д. Во-вторых, пойти по пути реанимации старых, кучмовских кадров, проявивших себя в роли хозяйственников и управленцев (в таком случае можно прогнозировать возвращение, например, Михаила Вышиванюка в Ивано-Франковскую область, Леонида Мельника во Львовскую, Бориса Климчука в Волынскую и т.д.). В-третьих, оставить губернаторские посты как предмет торга с политическими силами и промышленно-финансовыми группами в процессе борьбы за создание новой коалиции. При этом варианте возможен элемент игры. Хочет Янукович привлечь к более тесному сотрудничеству Игоря Коломойского – оставляет на своих постах нынешних губернаторов Франковской и Волынской областей. Хочет размыть депутатскую среду, выведя из Рады наиболее несговорчивых депутатов – и глядишь, губернаторский пост во Львове получает Тарас Стецькив, а в Черновцах – Геннадий Москаль.

Интереснее всего, что третий вариант может стать наиболее действенным механизмом легитимизации новой власти на местах. Это тот путь, по которому шёл в 1994 году Леонид Кучма, укрепляя свои позиции в областях.

В регионах с поддержкой «выше среднего» - ситуация неоднозначная. Если в Одессу можно вернуть Сергея Гриневецкого (с его авторитетом могущего сыграть решающую роль в том, кто должен будет сидеть в мэрском кресле Южной Пальмиры следующие пять лет), то в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях таких однозначных авторитетных лидеров нет. Пойти по пути назначения на губернаторские посты лидеров областных партячеек ПР для Януковича – смерти подобно. Скажем, назначение Олега Царёва днепропетровским губернатором или Дмитрия Шенцева губернатором Харьковской области может обернуться не только усилением центробежных тенденций, но и серьезными разногласиями внутри областных организаций Партии регионов. Это Янукович понимает. Присылать в эти регионы «варягов» - тоже не конструктивно, так как здесь развиты местный патриотизм и местные традиции (Виктор Бондарь в Днепропетровске так и не смог до конца стать «своим», как и Сердюк в Одессе).

Так, скажем, в Харьковской области у Януковича есть несколько кандидатур, среди которых ему будет очень сложно выбрать наиболее достойного. Во-первых, это академик Владимир Семиноженко, достоинствами которого является то, что это человек Азарова, а также высокая степень готовности служить новой власти и внешняя «кадрогеничность» в качестве «переходного губернатора», который не будет отличаться самостоятельностью, не станет гнуть свою линию и вести автономную от нового президента игру. Во-вторых, Александр Кривцов – идеальный «технический губернатор», который будет заниматься только хозяйственными вопросами, а также имеет колоссальный опыт работы и знания (предпенсионный возраст – лучшая страховка от долгосрочных планов и личных амбиций). В-третьих, Степан Масельский – авторитетная, но менее привлекательная фигура, так как может нарушить существующие балансы в пользу харьковского олигарха Александра Ярославского (он никогда не будет полностью человеком Януковича). В-четвертых, Дмитрий Шенцев – вариант, о котором уже говорилось. Плюсы – ему симпатизирует лично Янукович. Минусы - отсутствие опыта, команды, знаний, рейтинга. Шенцеву будет непросто обеспечить укрепление позиций Януковича в регионе в условиях оппозиционности со стороны структур Юлии Тимошенко и наличия многих местных политических лидеров, кроме того, назначение Шенцева может создать дополнительное противостояние между городом и областью (командой Михаила Добкина и командой Шенцева).

Впрочем, Харьков является лишь иллюстрацией к тому, насколько сложные задачи стоят сегодня перед новым президентом. Ситуация в Днепропетровске или Запорожье – не менее сложная. Становится понятным (но с законодательной точки зрения – неприемлемым) то, почему регионалы решили перенести местные выборы: до тех пор, пока не будет создан действенный механизм обеспечения нужного результата выборов, до тех пор, пока не будет обеспечена коммуникация между региональными элитами и контрэлитами со стороны людей Януковича, проводить местные выборы новый президент не решится. Во избежание недоразумений, так сказать.

Так что сегодня Янукович начинает сдавать свой едва ли не самый трудный экзамен – испытание регионами.

Кость Бондаренко, Институт Горшенина