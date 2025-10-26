Рассказываем, чем отличалось меню солдата от офицера, а также как влияло место службы на рацион.

Война в любые времена оставляла после себя большой след в истории и сердцах тех, кто ее пережил. Особое место всегда занимала Вторая мировая война, которая втянула в боевые действия множество стран и людей.

Какую кашу ели солдаты во время войны и каким был их рацион - далее в материале.

Чем питались в военные годы

Нормы питания в Советской армии были разработаны и закреплены еще в 1941 году и оставались неизменными в течение всей войны. Норма суточных калорий зависела от того, где и кем служил военный. В целом показатель начинался от 2600 и мог достигать аж 4000 калорий и более.

Пехотинцы, танкисты и артиллеристы должны были употреблять минимум 3450 калорий. Если часть переводилась в тыл, то на сутки военнослужащим полагалось менее 3000 калорий.

Самым питательным рацион был у тех, кто служил на флоте или в авиации. Летчикам полагалось съесть паек на 4712 калорий. Он считался самым "привилегированным".

Что ели советские солдаты во время Второй мировой войны

Основу их питания составляли разные крупы, тушенка, макароны, хлеб, картошка, соль и сахар. Рыба в рационе появлялась только тогда, когда фронт был возле моря. В остальных случаях употребляли мясо.

Перед большой войной на базах и складах Госрезерва были сделаны огромные запасы консервированного мяса. Однако многие из них были на европейской части государства, а потому склады быстро захватил противник. Последние запасы своей тушенки советские солдаты съели еще в 1942 году. Затем эту часть рациона покрывал американский ленд-лиз.

В идеале одну банку тушенки должны был выдавать на трех-четырех солдат на сутки, однако на практике получалось как придется.

Вот чем питались в военные годы солдаты:

150 граммов мяса;

320 граммов овощей;

170 граммов макарон или круп;

800 (летом) или 900 (зимой) граммов хлеба;

500 граммов картофеля;

50 граммов жиров;

100 граммов рыбы;

35 граммов сахара.

Офицеры могли дополнительно получить 20 граммов печенья, 40 граммов сала или масла и 50 граммов рыбных консервов.

Те, кто служил в специальных частях, получали слегка измененный рацион. Например, морякам подводного флота давали квашеную капусту, соленья и лук, чтоб покрыть недостаток кислорода.

В танковых и авиационных войсках формировали дополнительный запас продовольствия на случай отрывов от подразделений или вынужденной посадки. Они должны были быть готовы к нескольким суткам автономного существования без пополнения продовольствия. В запасе у них были мясные консервы, шоколад и печенье.

При этом неприкосновенным запасом считались сухпайки из консервов, сухарей и галет. Предполагалось, что их должно было хватить на несколько дней, но часто продовольствие съедалось быстрее.

В мирное время были разработаны новые правила, указанные в "Норме №1". Согласно основному суточному обеспечению, во вне военный период солдаты должны были потребялть около 3600 калорий.

Предполагалось, что солдаты будут получать трехразовое горячее питание. В него должны были входить:

150 граммов мяса или 112 граммов консеров;

100 граммов рыбы или 60 граммов консервов;

120 граммов каши (рис, гречка, перловка или пшено);

30 граммов сливочного масла или маргарина;

600 граммов картофеля, 130 граммов капусты, морковь, лук и свекла;

350 граммов ржано-пшеничного и 400 граммов пшеничного хлеба;

70 граммов сахара;

специи, витамины.

Также в мирное время пересмотрели и сухпаек. В него начали добавлять сгущенное молоко, фруктовые соки, сахар и чай.

