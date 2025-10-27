Эрдогана напугал израильский воздушный блицкриг против Ирана этим летом.

Турция и Великобритания подписали соглашение о продаже 20 новых истребителей Eurofighter Typhoon, которые производит консорциум европейских оборонных компаний. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение на 8 миллиардов фунтов стерлингов (10,7 миллиарда долларов) подписали британский премьер-министр Кир Стармер и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Как пишет Reuters, Турция стремится догнать своего регионального соперника Израиль, который в этом году провел ряд крайне эффективных воздушных операций по всему Ближнему Востоку и тем самым сильно напугал турецкое руководство. Поэтому в дополнение к этим 20 европейским самолетам Анкара анонсировала намерение приобрести еще 24 подержанных истребителя у других государств - в частности, у Омана и Катара.

В свою очередь Европа стремится завоевать благосклонность Турции, которая имеет вторую по величине армию в НАТО (после США) и является ведущим производителем военных беспилотников. Как отмечает Reuters, европейцам нужно усилить свой восточный фланг; кроме того Турция потенциально может сыграть важную роль в послевоенной стабилизации ситуации в Украине.

По словам британцев, Анкара получит первую партию из 20 самолетов Eurofighter Typhoon в 2030 году. Стармер отметил, что соглашение предусматривает возможность покупки большего количества самолётов.

Как писал УНИАН, в Украине определились с тем, какую боевую машину пехоты (БМП) будет серийно выпускать отечественная промышленность. Победителем в этом конкурсе стала KF41 Lynx от немецкого концерна Rheinmetall. Хотя разговоры об этом шли уже давно, только на прошлой неделе министры обороны Украины и Германии подписали соглашение, которое предусматривает совместный промышленный проект по производству этой БМП в Украине.

Также мы рассказывали, что шведская компания Saab якобы готова открыть завод по сборке истребителей Gripen в Украине. Об этом задумались из-за того, что для выполнения анонсированного контракта на 100 самолетов для ВСУ шведам все равно придется расширять свои производственные мощности.

