Следующая консоль Xbox, известная под кодовым названием Magnus, станет полноценным игровым ПК на базе Windows, сохраняя при этом привычный консольный интерфейс.
По данным Windows Central, Microsoft разрабатывает систему с оптимизированным интерфейсом Xbox поверх Windows. Редактор издания Джез Корден уточняет, что это позволит пользователям запускать Steam, Epic Games Store, Battle.net, клиент Riot Games, Adobe CC, Microsoft Office и другие приложения.
Новая консоль будет оснащена процессором AMD, который обеспечит нативную совместимость со всей библиотекой Xbox Series, включая обратную совместимость с играми оригинальной Xbox, Xbox 360 и Xbox One. Игры будут запускаться напрямую через лаунчер без дополнительных настроек.
Кроме того, владельцы смогут запускать ПК-эксклюзивы, портированные на Windows, включая God of War, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man Remastered, а также традиционно недоступные на консолях проекты вроде World of Warcraft, League of Legends и классические игры с GOG.
Microsoft также работает над устранением типичных неудобств ПК-гейминга, таких как компиляция шейдеров, чтобы выиграли и владельцы ПК, и пользователи Xbox.
Ранее мы рассказывали, что новый Xbox может стоить больше 1000 долларов, и всё из-за дороговизны комплектующих. По данным инсайдеров, выход консолей следующего поколения запланирован на 2027 год.