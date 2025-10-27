Xbox Magnus будет работать на Windows, а значит на него можно будет установить Steam.

Следующая консоль Xbox, известная под кодовым названием Magnus, станет полноценным игровым ПК на базе Windows, сохраняя при этом привычный консольный интерфейс.

По данным Windows Central, Microsoft разрабатывает систему с оптимизированным интерфейсом Xbox поверх Windows. Редактор издания Джез Корден уточняет, что это позволит пользователям запускать Steam, Epic Games Store, Battle.net, клиент Riot Games, Adobe CC, Microsoft Office и другие приложения.

Новая консоль будет оснащена процессором AMD, который обеспечит нативную совместимость со всей библиотекой Xbox Series, включая обратную совместимость с играми оригинальной Xbox, Xbox 360 и Xbox One. Игры будут запускаться напрямую через лаунчер без дополнительных настроек.

Кроме того, владельцы смогут запускать ПК-эксклюзивы, портированные на Windows, включая God of War, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man Remastered, а также традиционно недоступные на консолях проекты вроде World of Warcraft, League of Legends и классические игры с GOG.

Microsoft также работает над устранением типичных неудобств ПК-гейминга, таких как компиляция шейдеров, чтобы выиграли и владельцы ПК, и пользователи Xbox.

Ранее мы рассказывали, что новый Xbox может стоить больше 1000 долларов, и всё из-за дороговизны комплектующих. По данным инсайдеров, выход консолей следующего поколения запланирован на 2027 год.

