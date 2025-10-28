Разработчик утверждает, что дроном будет управлять искусственный интеллект, а не обычная программа полета по прописанным координам.

Американский стартап заявил о создании оружия, которое спасет США от неизбежного поражения в войне против Китая. Об этом сообщает Fox News.

Издание отмечает, что каждый современный конфликт на уровне государств начинается с превентивных ударов по военным аэродромам друг друга. Так действовала Россия во время полномасштабного вторжения в Украину, так делал Израиль во время короткой стычки с Ираном этим летом, так было во время очередного обострения между Индией и Пакистаном в мае.

Китай хорошо понимает это и, очевидно, в своих планах вторжения на Тайвань предусматривает массированные ракетные удары по американским авиабазам в первые минуты конфликта. Если китайцам удастся вывести из строя не только самолеты, но и аэродромы США в западной части Тихого океана, это может дать Китаю свободу действий на некоторое время, которого может хватить, чтобы захватить Тайвань.

Американская компания Shield AI утверждает, что ее разработка спасет США от позорного поражения по такому сценарию. Стартап представил свой беспилотный истребитель X-BAT, который полностью управляется искусственным интеллектом.

Утверждается, что этому истребителю не нужны взлетные полосы, ведь он способен взлетать и садиться вертикально, в том числе с кораблей. Практический потолок полета - 15 км, дальность - 3700 км. Скорость полета остается засекреченной. При этом размеры аппарата примерно в три раза меньше, чем у обычного истребителя.

Армор Харрис, старший вице-президент Shield AI по авиационной инженерии, отметил, что США потратили десятилетия на совершенствование технологий малозаметности и живучести самолетов в воздухе, но американская авиация остается все такой же уязвимой на земле. Китайцы об этом знают, поэтому даже не планируют соревноваться с США в том, чьи самолеты лучше летают и маскируются в небе: китайцы будут бить сразу по аэродромам. По мнению Харриса, единственный способ преодолеть эту проблему - обеспечить самолетам мобильность не только в воздухе, но и на земле.

Автономность истребителю X-BAT обеспечивает система Hivemind. Благодаря ей самолет может работать в условиях радиоэлектронных помех, в которых другие летательные аппараты были бы слепыми. Система использует бортовые датчики для интерпретации окружающей среды, изменения маршрута в обход угроз и идентификации целей в режиме реального времени.

"Она считывает и реагирует на ситуацию вокруг себя. Она не летит по заранее запрограммированному маршруту. Если появляются новые угрозы, она может изменить маршрут или идентифицировать цели, а затем попросить у человека разрешения на атаку", - говорит Харрис.

Он подчеркнул, что человеческий фактор остается важным. Человек не будет сидеть в кабине пилота, ведь такой кабины нет, но команды могут предоставляться удаленно, говорит представитель компании, чем, очевидно, нивелирует преимущество автономности этого беспилотного истребителя.

Компания Shield AI утверждает, что X-BAT будет готов к боевому применению не позднее 2029 года и будет иметь характеристики истребителей пятого или шестого поколения за небольшую долю от стоимости пилотируемых истребителей этого класса. Однако сколько же будет стоить аппарат, компания не разглашает.

Утверждается, что Shield AI уже ведет переговоры с Воздушными силами и ВМС США по интеграции X-BAT в будущие боевые программы, а несколько союзных стран изучают возможности совместной разработки.

