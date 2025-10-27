Основа для уменьшения 'бусификации': адвокат оценил новые правила для отсрочки

Введение электронного учета и отказ от бумажных справок формируют основу для прозрачной системы принятия решений.

С 1 ноября в Украине меняются правила подачи документов на получение отсрочки для военнообязанных. И он может помочь решить ряд проблем, связанных с ТЦК. Такое мнение в комментарии "УНИАН" высказал Владимир Пищида - адвокат, кандидат юридических наук.

"Это логичный шаг к сокращению бюрократии и влияния человеческого фактора в сфере, которая долгое время оставалась одной из самых коррумпированных и конфликтных. Автоматизация процессов позволит минимизировать непосредственные контакты военнообязанных с работниками ТЦК, что снижает риски субъективных решений и неофициальных "услуг". Введение электронного учета и отказ от бумажных справок формируют основу для прозрачной системы принятия решений о предоставлении отсрочек и уменьшают вероятность принудительных или неправомерных действий при мобилизации, в народе названных "бусификацией", - сказал Пищида.

Новые правила для оформления отсрочек: что известно

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября ТЦК перестанут принимать документы для предоставления отсрочки военнообязанным. Вместо этого документы необходимо будет подавать в ЦПАУ. Как рассказал представитель Киевского областного ТЦК и СП Олег Байдалюк, сам процесс получения отсрочки особо не изменится, поскольку дальше ЦПАУ будет передавать документы в ТЦК, а те будут отправлять их в комиссию, которая и будет определять право на отсрочку.

Также, с 1 ноября часть отсрочек начнет продлеваться автоматически. Сейчас таких категорий есть 9, еще две появятся в ноябре. В Минобороны отметили, что эти типы отсрочек покрывают 80% всех заявлений.

