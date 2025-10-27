Археологи нашли клад времен Византии / Michael Eisenberg, University of Haifa

Археологи возле руин древнего христианского города Гиппос, расположенного неподалеку Галилейского моря, нашли одну из крупнейших византийских сокровищниц, в которой было 97 золотых монет и десятки ювелирных изделий, инкрустированных жемчугом и полудрагоценными камнями.

Как сообщает Fox News со ссылкой на Хайфский университет, в тайнике обнаружили редкую монету - тремиссис, отчеканенную на Кипре в конце 610 года императором Ираклием и его сыном. Это лишь вторая такая монета, найденная на территории Израиля.

Сокровище датируют периодом между 520-610 годами нашей эры, то есть временем правления императоров Юстина I и Ираклия. Находку случайно обнаружила археолог Эди Липсман, когда металлоискатель дал чрезвычайно сильный сигнал - между каменными стенами начали появляться золотые монеты.

"Я не могла поверить - золотые монеты начали появляться одна за другой", - рассказала Липсман.

Найдены монеты и драгоценности / Michael Eisenberg, University of Haifa

Руководитель раскопок Майкл Айзенберг назвал находку "одной из крупнейших сокровищниц византийской эпохи, найденных на суше Израиля". По его словам, некоторые монеты даже сохранили следы тканевого мешочка, в котором их когда-то спрятали.

Исследовательница Арлета Ковалевская обратила внимание на изящество найденных сережек:

"Сочетание жемчуга и полудрагоценных камней демонстрирует мастерство, которое хотелось бы увидеть воспроизведенным современными ювелирами".

Монеты появлялись одна за другой / Michael Eisenberg, University of Haifa

Археологи отмечают, что золото практически не потеряло блеска - монеты и украшения выглядят почти как новые, несмотря на свой 15-вековой возраст.

Это уже вторая сенсационная находка в Гиппосе за последние месяцы. В августе там обнаружили старейший в мире христианский дом престарелых, которому около 1600 лет, с мозаикой с надписью: "Мир старейшинам".

