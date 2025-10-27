Археологи наткнулись на уникальный византийский клад в древнем христианском городе - золото и украшения сохранились почти без изменений после 1500 лет.

Археологи возле руин древнего христианского города Гиппос, расположенного неподалеку Галилейского моря, нашли одну из крупнейших византийских сокровищниц, в которой было 97 золотых монет и десятки ювелирных изделий, инкрустированных жемчугом и полудрагоценными камнями.

Как сообщает Fox News со ссылкой на Хайфский университет, в тайнике обнаружили редкую монету - тремиссис, отчеканенную на Кипре в конце 610 года императором Ираклием и его сыном. Это лишь вторая такая монета, найденная на территории Израиля.

Сокровище датируют периодом между 520-610 годами нашей эры, то есть временем правления императоров Юстина I и Ираклия. Находку случайно обнаружила археолог Эди Липсман, когда металлоискатель дал чрезвычайно сильный сигнал - между каменными стенами начали появляться золотые монеты.

"Я не могла поверить - золотые монеты начали появляться одна за другой", - рассказала Липсман.

Руководитель раскопок Майкл Айзенберг назвал находку "одной из крупнейших сокровищниц византийской эпохи, найденных на суше Израиля". По его словам, некоторые монеты даже сохранили следы тканевого мешочка, в котором их когда-то спрятали.

Исследовательница Арлета Ковалевская обратила внимание на изящество найденных сережек:

"Сочетание жемчуга и полудрагоценных камней демонстрирует мастерство, которое хотелось бы увидеть воспроизведенным современными ювелирами".

Археологи отмечают, что золото практически не потеряло блеска - монеты и украшения выглядят почти как новые, несмотря на свой 15-вековой возраст.

Это уже вторая сенсационная находка в Гиппосе за последние месяцы. В августе там обнаружили старейший в мире христианский дом престарелых, которому около 1600 лет, с мозаикой с надписью: "Мир старейшинам".

