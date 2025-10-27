Андреас Умланд признал, что огромная дальность и длительность полета "Буревестника" несомненно являются преимуществом.

"Буревестник" является старым российским проектом крылатой ракеты с ядерным двигателем и большой дальностью полета. Ранее это оружие было известно своими неудачными испытаниями.

Аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований в Шведском институте международных отношений в Стокгольме и доцент кафедры политологии Киево-Могилянской академии Андреас Умланд в своей колонке для Kyiv Post написал, что "Буревестник" мало что меняет на войне в Украине, а также в текущем балансе сил между США и Россией. Он отметил, что россияне начали работать над этим оружием после расторжения Вашингтоном в 2002 году советско-американского договора 1972 года об ограничении систем противоракетной обороны.

Умланд подчеркнул, что баланс сил между США и Россией определяется межконтинентальными ракетами с многозарядными боеголовками. Он также выразил сомнения в том, что "Буревестнику" не страшны современные системы противовоздушной обороны, так как эта крылатая ракета была впервые анонсирована в 2018 году.

Кроме того, Умланд считает, что "Буревестник" не будет иметь большого значения для российско-украинской войны. Он объяснил, что время полета крылатых ракет между Россией и Украиной невелико, из-за чего решающее преимущество "Буревестника" будет мало полезно.

Также политолог добавил, что Москве нецелесообразно использовать "Буревестник" даже без ядерной боеголовки. Он отметил, что ее применение будет являться дальнейшим нарушением Будапештского меморандума, а также может привести к радиоактивному загрязнению зоны поражения, фактически делая ее "грязной бомбой".

Тем не менее Умланд не исключает, что РФ может ударить "Буревестником" по Украине. Он считает, что это может произойти, если Украина запустит по России свои ракеты "Нептун" или "Фламинго".

Умланд предупредил, что это бы привело к огромной эскалации войны и вызвало бы глобальную реакцию. Он уверен, что на такие действия России обязательно последует решительный ответ, из-за чего Путин не решится применить "Буревестник" по Украине.

Политолог считает, что недавнее заявление Путина об успешном испытании "Буревестника" направлено на то, чтобы запугать западных партнеров Украины. В Москве заверяют, что это "чудо-оружие", против которого нет никаких средств защиты. Тем не менее возникает вопрос, насколько эта крылатая ракета действительно готова к использованию.

Умланд признал, что огромная дальность и длительность полета "Буревестника" несомненно являются преимуществом. Однако сомнительно то, что эти характеристики действительно делают ракету неуловимой.

Откуда Россия запускала "Буревестник"

Ранее военная разведка Норвегии сообщила, что запуск крылатой ракеты дальнего радиуса действия с ядерным двигателем "Буревестник" был произведен с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море. В НАТО назвали это оружие SSC-X-9 "Скайфолл".

Россияне же заявляют о том, что испытания ракеты 9М730 "Буревестник" прошли успешно. По их словам, это ядерное оружие, которое якобы может пробить любой оборонный щит.

