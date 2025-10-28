В календаре есть особый день, когда мы поздравляем тех, кто окружал нас заботой с детства. Рассказываем, когда День бабушек и дедушек отмечают в мире и Украине, и что пожелать самым родным людям.
Когда День бабушек и дедушек в Украине и мире и как появился праздник
Праздник, посвященный дедушкам и бабушкам, принято отмечать во всем мире, но в разных странах он приходится на разные даты:
- в Польше бабушек поздравляют 21 января, а дедушек - 22-го;.
- в США праздник выпадает на первое воскресенье после Дня труда, то есть, в начале сентября;
- в Великобритании - в первое воскресенье октября;
- в Турции - 8 февраля;
- в Бразилии - 26 июля;
- в Сингапуре - в четвёртое воскресенье ноября;
- в Мексике - 28 августа;
- в далекой Австралии - в последнее воскресенье октября.
Международный день бабушек и дедушек принято отмечать в четвертое воскресенье июля.
Считается, что идея праздника появилась в Нидерландах в 2009 году - тогда местное Цветочное бюро предложило выделить день, когда внуки будут дарить бабушкам и дедушкам живые цветы как символ связи поколений и в знак благодарности. На самом деле истоки праздника уходят в XX век, а его родиной считается Америка. Там он появился благодаря женщине по имени Мариан Маккуэйд, которая много лет помогала пожилым людям. Однажды она поняла, что в домах престарелых их жителей никто не навещает. И Мариан решила бороться за то, чтобы в календаре появился день, когда будут вспоминать и благодарить старшее поколение.
Ее просьбы долго оставались без ответа, пока в 1969 году девятилетний мальчик Рассел Каппер не написал письмо президенту Никсону - предложил учредить День бабушек и дедушек. Этот поступок тронул сердца многих, и через несколько лет усилия Мариан были вознаграждены - в 1978 году президент Джимми Картер подписал прокламацию, официально закрепившую праздник. С тех пор эта теплая традиция распространилась по всему миру.
В Украине День бабушек и дедушек отмечают ежегодно 28 октября. Для нас это молодой праздник - его учредили в 2018 году, а стал он популярным благодаря поддержке общественных организаций. Суть же праздника везде одна: напомнить, как важно поддерживать связь между поколениями, и поблагодарить бабушек и дедушек за тепло, любовь и заботу.
С Днем бабушек и дедушек - теплые слова благодарности и открытки
Поздравляем вас с Днем бабушек и дедушек!
Пусть этот праздник будет полон смеха ваших внуков, пусть витает аромат домашней выпечки и семейным разговорам не будет конца. Вы - наш источник мудрости, любви и доброты. Пусть здоровье будет крепким, а на душе - спокойствие и радость.
***
Дедушка и бабушка, с вашим Днем!
Пусть в доме всегда будет уютно, светло и спокойно, а мы, ваши внуки и мини-копии, всегда будем приносить вам радость и гордость. Ведь вы - настоящие герои будней, которые делают этот мир лучше и удивляют своей несокрушимостью. Пусть каждый день напоминает вам, как сильно вы любимы.
***
Родные наши, с Днем бабушек и дедушек!
Пусть этот праздник лишний раз напомнит, как вы нам дороги! Как нам важны ваши объятия, добрые слова и улыбки. Вы - те, кто научил нас верить, мечтать и любить всем сердцем. Пусть каждый день приносит радость, а здоровье не подводит еще долгие годы.
***
Дорогие наши, вечно молодые бабушка и дедушка!
С вашим Днем! Пусть это праздник и все-все дни будут наполнены теплом семейных разговоров, радостным смехом внуков и уютом дома. Спасибо вам за мудрость, доброту и терпение, которая сделала наше детство самым счастливым. Пусть здоровье не подводит - это главное.
***
Бабушку и дедушку поздравляем с праздником!
Вы - те, кто из обычного ужина может сделать перформанс, ваши руки знают, как согреть, а слова - как поддержать. И еще вы умеете делать мир добрее одним только взглядом. Пусть каждый день дарит поводы для радости, звонкий смех и тихое счастье рядом с нами. Спасибо вам за то, что храните в семье мир, воспоминания и традиции - без вас дом был бы просто стенами.
***
***
***
***
***
