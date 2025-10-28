Новые снимки 3I/ATLAS озадачили ученых.

Межзвездный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS начал образовывать хвост. По мнению одного из ученых Гарвардского университета, это может говорить о том, что это инопланетный корабль, который маневрирует в космосе, пишет New York Post.

Астрофизик из Гарвардского университета Ави Лоэб проанализировал снимки 3I/ATLAS, сделанные испанским Северным оптическим телескопом на Канарских островах в сентябре. В своей недавней статье он заявил, что у звездного объекта весом 33 миллиарда тонн заметен антихвост, который представляет собой шлейф, состоящий в основном из углекислого газа и воды с следами цианида и никелевого сплава.

"Если объект является инопланетным космическим кораблем, то антихвост будет свидетельством маневра "тормозного тяги", который естественным образом превратится в хвост по завершении процедуры замедления", - написал ученый.

В издании напомнили, что ранее Международная сеть предупреждения об астероидах добавила 3I/ATLAS в свой список целей и начала наблюдать за объектом. Ученые заверили, что этот объект не представляет угрозы.

Кроме того, исследователи со всего мира с нетерпением ждут снимков 3I/ATLAS, которые сделала камера HiRISE NASA в начале октября. Эти изображения имеют самые высокое разрешение на сегодняшний день и были сделаны с борта марсианского орбитального аппарата, когда объект приблизился к Красной планете на расстояние 19 миллионов километров.

В издании добавили, что 3I/ATLAS максимально приблизится к Солнцу уже 29 октября. Тогда объект будет в 1,8 раза дальше от Солнца, чем Земля.

Напомним, что в январе 2025 года яркая комета ATLAS (C/2024 G3) показала настоящее небесное шоу, оставив ученых и наблюдателей в восторге. Она пролетела близко к Солнцу, втрое ближе орбиты Меркурия.

В момент перигелия (ближайшей точки к Солнцу) комета сияла со звездной величиной -3,4, немного уступая Венере (-4,5). Это сделало ее одной из самых ярких комет года.

