Аналитики ожидают дефицита меди вместо профицита.

Аналитики повысили свои прогнозы по ценам на медь на 2026 год. Сбои в работе рудников усилили опасения по поводу дефицита и нехватки металла на рынке, пишет Reuters.

В начале октября цена на медь на Лондонской бирже металлов (LME) достигла максимального уровня за более чем 16 месяцев после появления новостей о проблемах на рудниках в Индонезии, Конго и Чили. Так, медь с начала года подорожала на 25%.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, в 2026 году средняя цена на медь на LME составит 10 500 долларов за тонну, что на 7,2% выше прогноза в 9796 долларов, сделанного в июле.

"Мы ожидаем, что медь сохранит свои недавние достижения и удержит их до 2026 года и далее. Недавние события указывают на то, что рынок рафинированной меди начнет сокращаться раньше, чем мы прогнозировали ранее", - сказал эксперт EIU Мэтью Шервуд.

Второй по величине медный рудник в мире, Grasberg в Индонезии, приостановил работу в прошлом месяце после того, как селевые потоки затопили площадку, что привело к гибели семи рабочих.

Цены на алюминий

При этом базовая цена на алюминий с начала года выросла на 14%, что частично обусловлено опасениями по поводу поставок, поскольку производство в Китае, являющемся крупнейшим производителем, очень близко к установленному правительством ограничению в 45 миллионов тонн в год.

"С точки зрения затрат и поставок, ряд факторов, вероятно, будет поддерживать цены на алюминий в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал Судакшина Унникришнан из Standard Chartered.

Ожидается, что в 2026 году средняя цена на алюминий на LME составит 2679 долларов за тонну, что на 3% выше прогноза предыдущего опроса.

Цены на цинк

Запасы цинка на LME в этом году сократились на 85%, но за тот же период эталонные цены в основном остались неизменными, поскольку аналитики не считают низкие запасы показательными для глобального рынка.

"Мы ожидаем улучшения предложения из рудников по мере наращивания производства на новых рудниках, таких как Кипуши, что может сдержать рост цен", - сказала Нана Адвоа Серебу из RBC.

Аналитики ожидают, что в 2026 году средняя цена на цинк на LME составит 2838 долларов за тонну, что на 2,2% выше предыдущего прогноза.

Цены на металлы - последние новости

21 ноября стало известно, что цены на базовые металлы немного поднялись. Этому способствовало возможное ослабление торговой войны между США и Китаем накануне встречи лидеров двух крупнейших экономик мира.

Отмечается, что многие крупные мировые трейдеры переживают свой самый прибыльный год за всю историю, поскольку цены торгуются на рекордно высоком уровне или близком к нему.

