Это уже не первый случай, когда в РФ применяют репрессии к недостаточно лояльным Z-тникам.

Пророссийская пропагандистка Татьяна Монтян внесена в официальный список "экстремистов" в России. Об этом сообщает российский оппозиционный проект SOTA.

Монтян является гражданкой Украины. Начинала свою карьеру как правозащитный адвокат. Во времена кампании "Украина без Кучмы" в начале нулевых даже выступала как адвокат членов украинской праворадикальной партии "УНА-УНСО", защищая их от уголовного пресследования со стороны тогдашней милиции и судов. В 2004 году помогала команде Ющенко собирать доказательства фальсификаций президентских выборов.

Однако в 2013 году она раскритиковала Евромайдан, а после гибридного российского вторжения на Донбасс посещала оккупированные территории, где встречалась с руководством боевиков. В какой-то момент после этого она перебралась в Россию и начала выступать на российских телеканалах.

Видео дня

Монтян активно поддерживала и оправдывала полномасштабное российское вторжение в Украину, а в 2023 году стала автором телеграм-канала "Специально для RT". В том же году в Украине против нее завели уголовное дело о призывах к захвату власти.

Известно, что некоторое время назад она получила российское гражданство и купила квартиру в Москве, формально не имея никаких доходов.

В своих публикациях Монтян часто критикует то, как Россия обращается с населением на оккупированных территориях Украины. Из-за этого у нее возникают постоянные конфликты с другими представителями Z-сообщества, где ее считают ненастоящей россиянкой и латентной предательницей. Также ее обвиняли в присвоении денег, собранных на помощь российским оккупантам.

В частности известно о ее заочном конфликте с российским топ-пропагандистом Владимиром Соловьевым, который обладает большим влиянием в российской властной иерархии и уже неоднократно разбирался со своими врагами руками российской бюрократии.

Репрессии проти Z-тников в России

Как писал УНИАН, в современной России репрессиям подвергают не только тех, кто выступает против войны и режима Путина в целом, но даже тех, кто осмеливается критиковать отдельные аспекты политики Кремля. Так, в августе российское Министерство юстиции признало "иноагентом" политолога Сергея Маркова, который многие годы был неофициальным "голосом Кремля". Обозреватели считают, что его наказали за инакомыслие в ходе недавнего дипломатического скандала с Азербайджаном.

А в сентябре "иноагентом" объявили известного в Z-среде блогера и активиста Романа Алехина. Он как раз поссорился с Соловьевым, и именно это считают главной причиной его "иноагентства".

Вас также могут заинтересовать новости: