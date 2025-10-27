HMS Prince of Wales - сердце современного Королевского флота и символ амбиций Великобритании вернуть статус морской сверхдержавы.

Британский авианосец HMS Prince of Wales (R09) стал гордостью Королевского флота и символом возрождения военно-морской мощи Соединенного Королевства. Введенный в эксплуатацию 10 декабря 2019 года, он является вторым кораблем класса Queen Elizabeth и крупнейшим в составе британских ВМС.

Как сообщает Slash Gear, длина авианосца составляет более 280 метров, водоизмещение - 65 тысяч тонн, а дальность плавания достигает 10 тысяч морских миль. Его палуба способна принимать до 72 самолетов, в том числе истребители F-35B Lightning II и любые типы вертолетов, состоящих на вооружении Британии.

Особенностью корабля являются две отдельные надстройки ("острова") - одна для навигации, другая для управления полетами, что повышает эффективность и живучесть в бою. HMS Prince of Wales стал центральным элементом восьмимесячной миссии "High Mast" в Индо-Тихоокеанском регионе, где он демонстрирует союзническое единство и боевую готовность британского флота.

Видео дня

Мощность и вызовы

Хотя корабль не имеет ядерного двигателя, его интегрированная электрическая силовая установка (IEP) является одной из самых сложных в мире. Две турбины Rolls-Royce MT30 и четыре дизель-генератора Wärtsilä производят мощность, достаточную для обеспечения города с населением 25 тысяч человек. Это позволяет гиганту развивать скорость более 25 узлов (около 46 км/ч).

Впрочем, не обошлось без проблем: в 2022 году корабль потерпел серьезную поломку гребного вала, из-за чего девять месяцев простоял в доке. После масштабного ремонта компанией Babcock International он вернулся в строй в 2023 году - уже с обновленными системами и повышенной боевой готовностью.

Сравнение с флотом США

Хотя американский авианосец USS Gerald R. Ford является большим (100 тысяч тонн) и имеет ядерную установку, британский Prince of Wales берет свое благодаря технологической эффективности, более низким затратам и гибкости в развертывании. Он способен действовать в любых условиях, поддерживая самолеты пятого поколения - F-35B и F-22.

Вас также могут заинтересовать новости: