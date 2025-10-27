Как отмечает президент, каждый результат украинских военных в районе Покровска - это результат для защиты всей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наибольшее сосредоточение сил российских захватчиков в районе Покровска. Боевые действия происходят и в городе. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Говорил с военными. Особое внимание Покровску. Также соседним районам. Именно там сейчас больше всего ударных сил оккупанта и значительная штурмовая активность. Бои продолжаются. Продолжаются и в городе. Это для них главная цель - именно Покровск", - подчеркнул Зеленский.

При этом, как отметил президент, каждый результат Сил обороны Украины на Покровском направлении - это результат для всей Украины, для всей защиты нашего государства.

Видео дня

Отдельно Зеленский добавил, что наиболее эффективным производителям украинского дальнобойного оружия предоставляют трехлетние контракты.

"Мы увеличиваем такой подход - длинных контрактов, - чтобы и для производителей было больше уверенности, и для нашей армии. Каждую Ставку я буду проверять темп по контрактам: это должно быть реализовано. При любом сценарии Украина всегда должна быть - и будет! - достаточно дальнобойной. Сейчас, во время войны, и не менее после войны - как часть гарантий безопасности для будущего, для наших детей", - заявил Зеленский.

Как добавил президент, дальнобойность - это компонент независимости и будет самым большим компонентом для обеспечения мира.

По его убеждению, санкции мира и наша меткость работают фактически в координации, чтобы у этой войны было завершение, справедливое для Украины.

"Все задачи по дипстрайкам до конца года должны быть полностью реализованы. Это включает также расширение географии нашей дальнобойности", - сообщил Зеленский.

Война в Украине - ситуация возле Покровска

Как сообщал УНИАН, в Покровске продолжаются городские бои с группами россиян, которые благодаря численному превосходству в силах и средствах сумели просочиться и накопиться в разных частях города. В то же время, украинские силы усилили оборону в городе.

Вас также могут заинтересовать новости: