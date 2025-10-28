'Песчаный хищник': в Египте ученые нашли останки крокодила, который жил 80 млн лет назад

Палеонтологи из Университета Мансура назвали его видом древнего крокодила Wadisuchus kassabi, который жил около 80 миллионов лет назад. Это была рептилия длиной 3,5-4 метра с длинной мордой и острыми зубами.
Как пишет Interesting Engineering, новая окаменелость является ключом к пониманию эволюции Dyrosauridae - древней группы крокодилов, которая выделялась среди современных видов. Этот вид является старейшим известным представителем этой группы Dyrosauridae.
Окаменелости Wadisuchus kassabi были найдены вблизи оазисов Харга и Барис в Западной пустыне Египта. Среди находок есть два частичных черепа и два кончика морд четырех особей на разных стадиях роста, что дает понимание того, как развивались дирозавры.
Исследователи обнаружили, что этот вид демонстрировал несколько уникальных характеристик, свидетельствующих о постепенной адаптации к укусу дирозавридов и важном шаге в их эволюции. Он имел четыре зуба спереди морды, в отличие от примитивных пяти, наблюдавшихся у других дирозавров. Ноздри древней рептилии были расположены на верхней части морды для поверхностного дыхания.
"Новый вид опровергает доказательства африканского происхождения дирозавров и предполагает, что их диверсификация началась раньше, чем считалось ранее, - возможно, в раннем кониакском периоде-сантоне (около 87-83 миллионов лет назад), а не в традиционно принятом маастрихтском периоде (около 72-66 миллионов лет назад)", - пояснила Сара Сейбер, ведущий автор исследования и ассистентка преподавателя в Университете Асьюта.
По сравнению с современными крокодилами, дирозавры были хозяевами прибрежных и морских сред. Тонкие, острые, как иглы, зубы позволяли этим древним рептилиям ловить скользкую добычу, такую как рыбы и черепахи.
Как пишут авторы, способность выживать и расселяться по всему миру после вымирания динозавров делает их жизненно важным объектом для изучения того, как рептилии адаптировались после катастрофического коллапса глобальных экосистем. Это говорит о том, что Африка была "колыбелью" эволюции дирозавридов, а более поздние линии распространились по всему миру.
"Значение Wadisuchus заключается в том, о чем он нам напоминает: Западная пустыня Египта до сих пор хранит сокровища, которые хранят тайны далекого прошлого нашей планеты. Наша миссия заключается не только в обнаружении этих окаменелостей, но и в защите богатых окаменелостями мест от расширения городов и сельскохозяйственного завоевания. Они являются наследием для будущих поколений египтян", - сказал Белал Салем, докторант Университета Огайо, член Лаборатории Саллама.
Название Wadisuchus kassabi происходит от: Wadi (на арабском "долина", что относится к месту открытия Новой Долины) и Suchus (в честь древнеегипетского бога крокодилов Собека).
Больше новостей о динозаврах
Напомним, что палеонтологи из США представили образец динозавра с утиным клювом, мясистая поверхность которого осталась нетронутой. Мумифицированный образец динозавра, который жил примерно 66 миллионов лет назад, сохранил мелкие детали чешуи и копыт.