Заявление Сэма Альтмана вызвало критику и оживленные споры в сети.

OpenAI и создатель ChatGPT Сэм Альтман вновь вызвал оживленные споры после выступления на конференции DevDay 2025. По его словам, многие профессии, которые исчезают в эпоху ИИ, "возможно, изначально не были настоящей работой"

Альтман привел пример фермера из 1970-х, который, увидев сегодняшние офисные или цифровые профессии, мог бы посчитать их иллюзорными. По словам разработчика, ИИ покажет, какие виды деятельности действительно создают ценность, а какие – лишь имитируют труд, пишет Futurism.

Высказывание быстро разошлась по соцсетям и вызвало критику – от обвинений в высокомерии и опасений по поводу антиутопичного будущего до сравнения с идеями антрополога Дэвида Гребера, автора книги "О феномене бредовой работы", где описаны профессии, не приносящие ощутимой пользы обществу.

Однако исследования показывают иное. По данным European Social Survey, лишь 5–20% работников считают свою работу бессмысленной – и зачастую это связано с плохим менеджментом и неэффективной организацией труда, чем с самой работой.

Эксперты соглашаются с тем, что слова главы OpenAI частично отражают реальность: значительная часть современного труда связана с рутинными, легко автоматизируемыми задачами – отчетами, проверками и бесконечной перепиской. Именно такие процессы искусственный интеллект способен выполнять быстрее и точнее.

Таким образом, по мнению Альтмана, ИИ не уничтожит профессии полностью, а скорее устранит рутинные и формальные задачи внутри них, оставив людям более творческие и осмысленные задачи.

Ранее Альтман заявил, что к 2030 году ИИ превзойдет способности людей. А последняя модель компании GPT-5 уже во многом умнее его самого, считает разработчик.

Меж тем СМИ сообщают о массовых сокращениях айтишников по всему миру. С начала 2025 года было уволено более 50 тыс. специалистов. Причем под ударом оказались не только новички, но и опытные сотрудники с многолетним опытом работы в Google, Microsoft и Amazon.

