По словам местных жителей, бензина нет даже на АЗС крупнейших нефтяных компаний.

Бензиновый кризис в РФ, вызванный ударами украинских беспилотников по тамошним НПЗ, набирает обороты. На АЗС Свердловской области перестали продавать 95-й бензин, пишет The Moscow Times.

По словам местных жителей, заправиться топливом невозможно не только на частных АЗС, но и на заправках российских энергетических гигантов — "Газпрома", "Роснефти" и "Лукойла".

"У нас в городе какая-то проблема с поставками топлива. На трех АЗС был утром, нету 95-го и G-Drive", — рассказал один из жителей Екатеринбурга.

Другая автолюбительница сообщила, что многие ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. На одной из заправок ей сказали, что топлива нет на нефтебазе, поэтому все "сидят грустные".

На фоне проблем с топливом, жительница Свердловской области написала в соцсетях, что к ней отказались отправлять машину скорой помощи из-за нехватки бензина. По ее словам, диспетчер сказал, что сейчас они выезжают только на срочные вызовы, чтобы беречь топливо.

Однако в антитеррористической комиссии Свердловской области опровергли избирательность бригад скорой помощи.

"Всем жителям региона медицинская помощь, включая выезды бригад скорой помощи, оказывается в полном объеме и в соответствии с установленным порядком", — говорится в заявлении "Антитеррор Урал".

Атаки Украины на НПЗ РФ

Как известно, Украина интенсифицировала удары по российским НПЗ. Один из крупнейших НПЗ в России остановил работу из-за атаки беспилотников. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске в Поволжье, который принадлежит российской компании "Роснефть".

11 октября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины слетали с огоньком на нефтеперерабатывающий завод "Башнафта-УНПЗ". Он расположен в городе Уфа (республика Башкортостан), в 1400 километрах от Украины. По предварительной информации, после удара беспилотников ЦСО "А" СБУ возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

В целом с начала августа Украина нанесла не менее 28 ударов по ключевым российским нефтеперерабатывающим заводам.

Украинские дроновые удары принесли РФ, с одной стороны, бензиновый кризис, который распространился на десятки российских регионов. Вместе с тем, экспорт нефти вырос до 16-месячного максимума.

