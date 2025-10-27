Умеров заявил, чтобы были заслушаны доклады о российских атаках на энергетические объекты и устойчивости мобильной связи.

Мобильная связь в Украине во время отключений света должна стать более стабильной. Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам Ставки.

"Поддержано решение об увеличении количества базовых станций (вышек мобильной связи - УНИАН) с аварийным питанием и перераспределение резервных источников энергии с фокусом на прифронтовые территории", - написал он.

По его словам, на ставке Верховного Главнокомандующего рассмотрели ключевые вопросы развития украинских дальнобойных возможностей и усиления защиты энергетической инфраструктуры.

Видео дня

"Вместе с производителями оружия и военными проанализировали результаты боевого применения средств дальнего поражения - какие задачи выполнены, и что нужно усовершенствовать. Отдельно рассмотрели объемы выполнения контрактов за 2025 год и планы на 2026-2028 годы. Долгосрочные контракты обеспечивают стабильную загрузку предприятий, серийное производство и прогнозируемость поставок в войска. Для оперативного планирования предприятиям поручено согласовывать еженедельные графики поступлений", - отметил Умеров.

Он заявил, чтобы были заслушаны доклады о российских атаках на энергетические объекты и устойчивости мобильной связи.

"Обсудили приоритеты защиты и конкретные направления сотрудничества с партнерами для укрепления системы ПВО", - добавил секретарь.

Мобильная связь в Украине

Ранее специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что на данный момент российские ударные дроны типа "Шахед" не имеют возможности управления с помощью мобильной связи. Поэтому, во время атак отключать мобильную связь в Украине не нужно.

Вас также могут заинтересовать новости: