Екатерина Бужинская отметила, что несмотря на все чувствовала себя счастливой.

Известная украинская певица Екатерина Бужинская рассказала о своем детстве. В частности, она вспомнила, как ее могла ударить мама. Артистка оправдала такой метод воспитания.

В интервью Славе Демину Бужинская призналась, что не видит ничего плохого в том, что мать могла поднять на нее руку. По ее мнению, иначе нельзя было справиться с таким характером, который был у нее в детстве:

"Да, я благодарю свою маму за это. С моим характером - а как иначе? Если я была, как своенравная лошадка. Не было когда (воспитывать - УНИАН) - это был такой быстрый метод, потому что не было времени разговаривать, не было психологов, не было понимания того, что детям важнее детство, чем успехи в школе".

Впрочем, по словам певицы у нее хорошие воспоминания о детстве. Она отметила, что чувствовала себя счастливым ребенком.

Видео дня

"У меня было классное детство: я очень вкусно ела, мы постоянно отдыхали, ездили на моря. Все, что я хотела, мне покупали, меня все любили. То есть я была счастливый ребенок, несмотря на то, что мама когда-то меня могла..." - заявила она.

В свою очередь интервьюер Слава Демин пытался донести артистке, что избиение детей - это не правильный метод воспитания. Однако, Екатерина не изменила мнения:

"Ну и что? Мне быстро доходило, что это не правильно".

В то же время певица отметила, что не повторяет подобное со своими детьми. В случаях, когда они не слушаются, Бужинская применяет систему штрафов.

"Сейчас та же история с моим Димой. Но ни в коем случае не бью, просто говорю: "штраф 20 евро", и это действует", - рассказала Екатерина.

Ранее Екатерина Бужинская рассказала, как сделала аборт в 18 лет из-за жесткого давления от первого мужа.

Вас также могут заинтересовать новости: