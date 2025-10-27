По словам Федорова, ядерный реактор, который находится в ракете, хорошо просматривается соответствующими приборами наблюдения.

Ракета "Буревестник", которую кремлевский диктатор Владимир Путин назвал "уникальным изделием", с одной стороны фейк для запугивания оппонентов, с другой - бессмысленный проект по "распилу" бюджетных средств. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Федоров на Youtube-канале The Breakfast Show.

"Буревестник", если говорить очень кратко, это такая большая труба с крылышками, в середину которой засунут маленький ядерный реактор… Это очень опасная штука… Надеюсь, что "Буревестник", который, по словам Герасимова (начальника генштаба ВС РФ - УНИАН), летал чуть ли не 15 часов, летал без ядерной боеголовки", - пояснил Федоров.

В то же время он подчеркнул, что применение "Буревестника" - бессмысленно, так как это - "достаточно медленная" ракета. Исходя из данных, озвученных Герасимовым, она пролетела 14 тыс. км за 15 часов, что означает дозвуковую скорость - менее 1 тыс. км/ч. Как пояснил Федоров, такой объект относительно легко сбить.

"Во-вторых, ядерный реактор, который находится в этой трубе, не имеет защиты против радиоактивного излучения. Это значит, что он очень хорошо виден приборами наблюдений, которые могут быть установлены на спутниках и т. д. Почему она бессмысленна по сравнению, скажем, с баллистическими ракетами - главное преимущество баллистических ракет заключается в том, что их практически невозможно перехватить", - акцентирует аналитик.

Он пояснил, что у баллистики очень большая скорость. Например, из Северной Дакоты (США), где находится одна из баз Военно-воздушных сил США, до Москвы такая ракета долетает за 25 минут. За это время, утверждает Федоров, ракету можно обнаружить, но "лица, принимающие решения", даже не успеют добежать до своих бункеров, особенно, если атака произойдет ночью. К тому же, добавил эксперт, установки для уничтожения соответствующих баллистических ракет есть только в Израиле и США, а от "Буревестника" Америка и Европа достаточно хорошо защищены. Федоров сказал:

"В общем, это типичный пример того, когда малограмотному в военном и техническом отношении Путину российские генералы и боссы военно-промышленного комплекса пропихивают дорогостоящие, безумно дорогие и совершенно бессмысленные проекты... Первое - это "распил" (денег - УНИАН). Потому, что люди, которые работают над этим проектом, получают большие деньги, в том числе те, что можно украсть. Эта методика хорошо известно этим людям".

Что касается Путина, добавил эксперт, то диктатору нужно "что-то", чем можно угрожать всему миру. В то же время, предполагает Федоров, западное политическое и военное руководство, уже получило подробную справку о "Буревестнике": "И, я думаю, никак не впечатлились… Граздо более опасные российские ракеты "Ярс"…".

"В общем, вся история с "Буревестником" - история, с одной стороны - фейка, с другой - какого-то большого распила", - уверен аналитик.

Ракета "Буревестник"

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил об успешных ипытаниях "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник". В частности, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину об испытаниях ракеты с ядерной энергетической установкой, которые были проведены 21 октября. Ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. Герасимов заявил, что "Буревестник" показал возможности обхода систем ПРО, а Путин назвал ракету "уникальным изделием, которого в мире ни у кого нет".

