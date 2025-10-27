Кремль стал вкладывать в распространение пропаганды значительно больше средств.

Пока российская экономика погружается в рецессию, зарплаты российских пропагандистов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину значительно увеличились. Например, супруги Ольга Скабеева и Евгений Попов недавно смогли приобрести себе особняк стоимостью 1,89 млн долларов в Подмосковье, пишет The Insider.

Российские журналисты выяснили, что ежемесячная зарплата пропагандистки Ольги Скабеевой составляет около 1,85 млн рублей (примерно 23,3 тысячи долларов). Согласно публичным данным, в 2021 году она получила почти 16 тысяч долларов в месяц.

В издании добавили, что муж Скабеевой, Евгений Попов, который также является депутатом российской Госдумы, задекларировал за 2021 год доход размером 18,2 млн рублей (почти 229 тысяч долларов). Сейчас же телеканал "Россия" платит ему в среднем 1,3 млн рублей в месяц (около 16 тысяч долларов), а также имеет примерно 500 тысяч рублей зарплаты в Госдуме и получает периодические поступления от общества "Знания", в котором он считается лектором, и рекламного агентства WildJam.

Видео дня

Кроме того, во время войны обогатились не только ведущие-пропагандисты. Имущество главы медиахолдинга Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) Олега Добродеева оценивается в миллиарды долларов.

По данным издания, официальная зарплата Добродеева составляет всего 690 тысяч рублей в месяц (около 8,7 тысяч долларов), что ниже зарплат Скабеевой и Попова. Тем не менее примерно раз в квартал глава ВГТРК получает выплаты по 15 миллионов рублей (около 189 тысяч долларов) от ООО "Национальный рекламный альянс". Такую же выплату раз в несколько месяцев получает и гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.

Также журналисты выяснили, что гендиректор телеканала НТВ Алексей Земской за последний год получал в среднем по 17 миллионов рублей в месяц (около 214 тысяч долларов).

В России объявили "экстремистом" предательницу Украины и Z-пропагандистку Монтян

Ранее российский оппозиционный проект SOTA сообщил, что пророссийская пропагандистка Татьяна Монтян вошла в официальный список "экстремистов" в России. Она переехала из Украины в Россию после Евромайдана, а затем активно поддерживала и оправдывала полномасштабное российское вторжение в Украину.

В 2023 году Монтян стала автором Telegram-канала "Специально для RT". Некоторое время назад она получила российское гражданство и купила квартиру в Москве.

В своих публикациях Монтян часто критиковала то, как россияне обращаются с населением на оккупированных территориях Украины. Из-за этого у нее возникали конфликты с другими представителями Z-сообщества.

Вас также могут заинтересовать новости: