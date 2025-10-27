Теперь артистка радуется, что сохранила свою репутацию.

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская призналась, что много лет назад могла попасть в российский шоу-бизнес, однако ей помешала певица Таисия Повалий.

В интервью Славе Демину она вспомнила, как в 2009 году композитор Сергей Бакуменко написал для нее песню "Королева вдохновения", которую она спела вместе с российским певцом Стасом Михайловым:

"Стас приезжал в Украину, встречался с разными певицами и выбирал, с кем бы хотел спеть. Он выбрал меня и Таисию Повалий. Я приехала и записала [песню], мы уже должны были с ним снимать клип".

По словам Бужинской, команда была поражена тем, как она работает, поэтому ей предложили контракт на полмиллиона долларов и переезд в Россию. Певица не дала четкого ответа, а вскоре они перестали выходить на связь.

Видео дня

"Я набираю Стаса. Он со мной очень холодно поговорил. А потом мне сказали, что Таисия Повалий с Игорем Лихутой сделали все возможное, чтобы конкурентку не пустить на российский рынок. И слава Богу, большое вам спасибо за это. Что я могу спокойно выступать в Украине и вы мне помогли не испортить свою карьеру", - добавила артистка.

Как известно, после начала полномасштабной войны Таисия Повалий не вернулась в Украину и начала выступать в России. Она поддерживает нападение на свою родину и систематически повторяет нарративы российской пропаганды.

Вас также могут заинтересовать новости: