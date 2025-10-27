Пользователь из Южной Кореи рассказал, то его Samsung Galaxy S25 Plus внезапно загорелся прямо у него в руках. В результате возгорания аппарат полностью вышел из строя, а рамка корпуса расплавилась.
В подтверждение своих слов пользователь выложил фото "изувеченного" устройства на официальном форуме Samsung, на что обратило внимание издание PhoneArena.
По словам пострадавшего, телефон даже не находился на зарядке в момент происшествия – пользователь держал устройство в руке, когда почувствовал сильный жар. Потом раздался хлопок, мужчина бросил телефон на пол, где тот воспламенился.
Сервисный центр Samsung начал расследование, но официальная причина возгорания в настоящий момент неизвестна. В самой компании пока не прокомментировали ситуацию.
Эксперты предполагают, что дело может быть в неисправной батарее или внутреннем коротком замыкании. Однако пока подтверждений этой версии нет.
Ранее в сети уже сообщалось как минимум об одном похожем инциденте – тогда Samsung Galaxy S25+ загорелся во время зарядки. Однако это лишь единичные случаи, и говорить о повторении истории с Galaxy Note 7 пока рано.
УНИАН рассказывал, что новенький Google Pixel 10 Pro Fold взорвался во время проверки на прочность. Блогер отметил, что это первый раз, когда смартфон буквально воспламеняется на тесте.